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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'i kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

Galatasaray haberleri: Süper Lig'e verilen milli arada Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Florya'da oynanan karşılaşma 3-3'lük skorla tamamlandı. Zorlu karşılaşmada Fatih Terim'i kızdıran gerginlik yaşandı. Marcao ile Alpaslan arasında yaşanan gerginlik sonrası Terim oyuncularını uyardı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 07:44
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

Galatasaray'da gözler Süper Lig'de yapılacak Konyaspor mücadelesine çevrilirken Hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi. Aslan'da öne çıkan isim Diagne olurken 2 futbolcu Fatih Terim'i kızdırdı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

MARCAO KAPTAN OLARAK ÇIKTI

Aslan Süper Lig'e verilen milli arayı hazırlık maçı ile değerlendirdi. Galatasaray'ın İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında Marcao, sahaya kaptan olarak çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

GOLÜNÜ ATTI, SEVİNMEDİ

Mücadelede ilk golü İstanbulspor kaydetti. Eslem Öztürk'ün ortasında Mertan Caner Öztürk kafayla topu ağlara gönderdi. Galatasaray altyapısından yetişen Öztürk gol sonrası sevinmedi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

MARCAO VE ALPASLAN TERİM'İ KIZDIRDI

İstanbulspor 11. dakikada Mertan Caner Öztürk'ün attığı golle 1-0 öne geçti. Marcao ve Alpaslan Öztürk pozisyonun kritiğini yaparken, teknik direktör Fatih Terim kenardan oyuncularına 'Maça dönün' uyarısında bulundu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

PENALTI KARARI

Bu golün ardından Galatasaray 25. dakikada penaltı kazandı. Topun başına geçen Diagne attığı golle müsabakada dengeyi tekrar sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

BABEL ÇILGINA DÖNDÜ

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde tansiyon yükseldi. Karşılaşmanın 86. dakikasında Ferhat Yazgan ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kalan Ryan Babel, 28 yaşındaki oyuncuya sert tepki gösterdi. Bir hayli sinirli olduğu gözlenen Babel, rakibinin boğazına sarıldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

TANSİYON YÜKSELDİ

Ferhat'ın Babel'e karşılık vermesi sonrası tansiyon yükselirken araya giren iki takım oyuncuları tartışmanın büyümesini önledi. Ryan Babel mücadeleyi 1 golle tamamladı

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

ALPASLAN PENALTI YAPTIRDI

Mücadelenin 39. dakikasında ceza sahası içinde rakibin şutunun Alpaslan'ın koluna gelmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı isim uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. Topun başına geçen Rroca 40. dakikada skoru 2-1 yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

KENDİNİ AFFETİRDİ

Bu golden dakikalar sonra Alpaslan adeta kendi afettircesine beraberlik golüne katkı sağladı. Ceza sahasına giren Alpaslan rakiplerine ekarte ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alpaslan'ın şutu kaleciden dönerken tamamlayan isim 45. dakikada Diagne oldu.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

DIAGNE ALEV ALDI

Galatasaray'da son dönemin formda ismi Mbaye Diagne attığı gollerle adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli arayı da boş geçmeyen Diagne İstanbulspor maçında 2 gol kaydederek alkış aldı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

DEVREDE SAHA KENARINDA TAKTİK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maçın devre arasında takımı kulübeye götürmedi oyuncularına yapması gerekenleri saha kenarında anlattı.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

BELGESEL ÇEKİMİ

Öte yandan belgesel ekibi ve Ümit Davala; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim belgeseli için Florya Metin Oktay Tesisleri'ne geldi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

MAÇIN SONUNDA PEŞ PEŞE GOLLER

İstanbulspor, 85. dakikada Emir Kaan Gültekin'in golüyle 3-2 öne geçti. Mücadelenin bu skorla bitmesi beklenirken maçta bir penaltı kararı daha çıktı. Babel 90. dakikada attığı golle skoru belirledi. Müthiş düello 3-3 beraberlikle sona erdi.

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