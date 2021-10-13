GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'i kızdıran gerginlik! Marcao ve Alpaslan...

Mücadelenin 39. dakikasında ceza sahası içinde rakibin şutunun Alpaslan'ın koluna gelmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Galatasaraylı isim uzun süre itiraz etse de karar değişmedi. Topun başına geçen Rroca 40. dakikada skoru 2-1 yaptı.

KENDİNİ AFFETİRDİ

Bu golden dakikalar sonra Alpaslan adeta kendi afettircesine beraberlik golüne katkı sağladı. Ceza sahasına giren Alpaslan rakiplerine ekarte ederek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Alpaslan'ın şutu kaleciden dönerken tamamlayan isim 45. dakikada Diagne oldu.