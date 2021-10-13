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GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Patrick Berg’e yakın takip! Çok beğendi... (GS spor haberi)

Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak isteyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sarı kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, Karadağ karşısında Norveçli ön libero Patrick Berg'in istatistiklerini tutturdu. İşte detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den Patrick Berg’e yakın takip! Çok beğendi... (GS spor haberi)
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Fatih Terim, İstanbul'da oynanan Türkiye maçında beğendiği Patrick Berg'i, Norveç'in Karadağ'ı 2-0 yendiği maçta da izlettirdi. Karadağ karşısında 74 kezle sahanın en fazla topla oynayan oyuncusu olan Berg, 2 top çaldı. 4 top kesti. 1 de uzaklaştırma yaptı. Defansif anlamda kusursuz oynayan 23 yaşındaki Bodo kaptanı 64 pasta yüzde 78.1 isabetle oynadı. Galatasaray'ın scoutları Berg için "klasik ön liberoların aksine yana ya da arkaya doğru değil öne doğru oynadığı için düşük pas yüzdesi yakaladılar" diye yazdı.

Gustavo Assunçao'nun hayal kırıklığı yarattığı ortamda Galatasaray'ın Bodo ile 1 yıl daha anlaşması bulunan Patrick Berg'i yakından izlemeye devam edeceği öğrenildi.

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