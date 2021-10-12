Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan NEF anlaşması ve Fenerbahçe sözleri!

Türk Telekom ile anlaşması sona eren Galatasaray, stat isim sponsorluğu için NEF ile anlaştı.

Sarı kırmızılılar bu anlaşma doğrultusunda 10 yıl için 725 milyon TL kazanacak. Başkan Burak Elmas anlaşmayı düzenlenen basın toplantısında resmen duyurdu.

İşte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları;

Seçim döneminde Galatasaray taraftarına sözler vermiştik, yerine getirmek için çabalıyoruz. Sözlerden bir tanesi de stat isim hakkıyla yeni sözleşmeydi. Bu süreçte ön sözleşme imzalamıştık yabancı bir firmayla ama detay çalışmalarda şartlarda anlaşamadık.

Bu süreçten sonra Galatasaray'la birlikte olmak isteyen firmalarla görüşmeler yaptık. Sevgili Erden Timur, Galatasaray'a en iyi teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir özelliği de var. Erden Timur içimizden biri, çok iyi bir Galatasaraylı.



"TÜRK SPOR TARİHİNİN EN BÜYÜK STADYUM İSİM SPONSORLUĞU"

Bu anlaşma ve forma sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını yaptık. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu.



Bu anlaşmanın 5+5 yıl ve artan rakamlarla nakit gelecek. Bu sefer stadyum isim hakkında kulübümüz ve amatör şubelere de gidecek. Nakit akışını SPK nedeniyle paylaşamıyorum ama her yılın parası belirtilen takvimlerde ödenecek.







Tüm anlaşma nakit karşılığıdır, nakit alacağız. Erden beyin (Timur) Galatasaray'a ve Türk sporuna yapmış olduğu bu destekten dolayı teşekkür ediyoruz.



Önümüzdeki 1-2 seneyi kurtarıp popüler olmaktan ziyade Galatasaray'ın 10 senesini kurtarmayı hedefliyoruz. Sadece bu kaynakta değil, gelen tüm kaynaklarda hedefimiz borcu ödemek ve gelir artırmak.



"ERDEN BEYİ İLERİDE BAŞKAN GÖRMEK İSTERİM"

Erden beyi ilerleyen yıllarda inşallah başkan olarak görmek isterim.



Sözleşmede Galatasaray'ın lehine fesih maddesi var. Anlaşma 5+5 yıllık ancak daha iyi bir sponsor çıkarsa sözleşme feshedilebilir. Bu madde karşılıklı anlaşılarak sözleşmeye koyuldu.



Bu anlaşma gelir artırmaya ve bize yakışan markalarla çalışma anlayışımızdan biri. Yayın ihalesiyle ilgili bir çalışma var. Biz de bu komisyonun içindeyiz. TFF ile beraber çalışıyoruz. Kulüplerimizin en faydalı şekilde çıkması için çalışıyoruz.



Galatasaray'ın geleceğini düşünmüyorsanız bu koltukta işiniz yok. Galatasaray'ın geleceğine yönelik adımlar atacağız demiştik. Bu sezon yaptığımız transferler bu yönde oldu.



FENERBAHÇE İLE DOSTLUK ANLAŞMASI...

Türkiye sporun her dalında gelir olarak geriye gidiyor. Çok zor bir dönemdeyiz. Kişisel tatminler için camialar birbiri ile kavga etmemeli. İşi düşmanlığa götürmemek lazım. Birlikte çalışmamız gereken konular var; naklen yayın ihalesi, sponsorluk.



Biz düşman değiliz. Anlaşamadığımız konular tabii ki var. Kavga etmek yerine kulüpler lehine çalışma irademiz var.



Sadece Fenerbahçe değil, biz hiçbir kulübü birbirinden ayırmayız. Beşiktaş ile de oturup konuşuyoruz. Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu ile de oturup konuşuyoruz, diğer başkanlarla da, çok iyi anlaşıyoruz.



Çok koyu Beşiktaşlı ve Fenerbahçeli arkadaşlarımız var. Rakip takımları desteklemek düşman olmak anlamına gelmemeli. Ortak paydada konuşabiliyor olmak ve en önemlisi insanı seviyor olmak lazım.