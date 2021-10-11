SPOR HABERİ - Galatasaray'da hedef zirve! Sıradaki 4 maç...

Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray bir sonraki milli araya kadar zirveyle arasındaki farkı kapamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım 22 gün içinde ikisi Avrupa'da 6 kritik maç oynayacak. Lokomotiv Moskova ile önce Rusya sonra İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ise sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (D), Gaziantep FK ve Karagümrük'e (D) rakip olacak. Fatih Terim ve yardımcıları ligde 4'de 4 yapmayı hedefliyor ama 10 puan da yeterli bulunacak.