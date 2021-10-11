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SPOR HABERİ - Galatasaray'da hedef zirve! Sıradaki 4 maç...

Spor haberi... İlk 8 haftada topladığı 14 puanla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada bulunan Sarı-Kırmızılılar'da hedef zirve. UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lokomotiv Moskova maçını kayıpsız geçmek isteyen Galatasaray teknik heyeti, milli ara sonrası ligde çıkacağı ilk 4 maçta da 4 galibiyet istiyor. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
SPOR HABERİ - Galatasaray'da hedef zirve! Sıradaki 4 maç...

Lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde yer alan Galatasaray bir sonraki milli araya kadar zirveyle arasındaki farkı kapamanın hesaplarını yapıyor. Sarı-kırmızılı takım 22 gün içinde ikisi Avrupa'da 6 kritik maç oynayacak. Lokomotiv Moskova ile önce Rusya sonra İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hedef zirve! Sıradaki 4 maç...

Süper Lig'de ise sırasıyla Konyaspor, Beşiktaş (D), Gaziantep FK ve Karagümrük'e (D) rakip olacak. Fatih Terim ve yardımcıları ligde 4'de 4 yapmayı hedefliyor ama 10 puan da yeterli bulunacak.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hedef zirve! Sıradaki 4 maç...

SADECE RUSYA'YA GİDECEK
F.Bahçe, Trabzon ve Beşiktaş'ın gerisinde 8'inci sırada kalan sarı-kırmızılı takım, 4 maçta alacağı galibiyetlerle tekrar zirveye ortak olmak istiyor. Rusya sonrası maçlarını İstanbul'da oynayacak olan futbolcular, bunu avantaja çevirmek için birbirlerini motive etmeye başladı.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hedef zirve! Sıradaki 4 maç...

Konya'yı yenerek galibiyet serisini 3 haftaya taşımaya hazırlanan G.Saray'da Berkan ve Marcao'nun cezaları Konya maçıyla sona erecek. Ayrıca gün sayan Sacha Boey'ın de takıma katılacak olması avantaj görülüyor.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hedef zirve! Sıradaki 4 maç...

RAKİP İSTANBUL
Milli arada boş durmayan ve Tuzlaspor'la karşılaşan ve sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Galatasaray, yarın da İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak. Fatih Terim, Florya'da oynanacak karşılaşmada yine forma şansı bulamayan isimlere ve gençlere şans verecek.

SPOR HABERİ - Galatasaray'da hedef zirve! Sıradaki 4 maç...

SALONDA ÇALIŞTILAR
Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü İttifak Holding Konyaspor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Galatasaraylı futbolcuların, salonda yenilenme çalışma yaptığı bildirildi.

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