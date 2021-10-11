Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'nın evi silahlı kişilerce soyuldu! Zararı 300 bin euro

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'nın evi silahlı kişilerce soyuldu! Zararı 300 bin euro

Son dakika spor haberleri... Bir dönem Galatasaray forması da giyen Gabonlu orta saha oyuncusu Mario Lemina, milli takım kampında bulunduğu sırada Fransa'daki evine silahlı 3 hırsız girdi. Yıldız ismin evinden 300 bin euro değerinde kıymetli eşyanın çalındığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 10:37
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina'nın evi silahlı kişilerce soyuldu! Zararı 300 bin euro

Fransa Ligue 1 takımlarından Nice'te forma giyen Galatasaray'ın eski yıldızı Mario Lemina şok bir olayla sarsıldı. L'Equipe'te yer alan habere göre Gabon Milli Takımı'nın kampı için Afrika'ya giden başarılı oyuncunun Fransa'daki evine 3 silahlı soyguncu girdi.

Hırsızlık olayının gerçekleştiği sırada evde bulunan 3 kişinin zanlılarca bağlandığı ortaya çıkarken, soygunculardan gizlenmeyi başaran 4. kişinin polise haber verdiği bildirildi.

Öte yandan hırsızlar Lemina'nın evinden 300 bin euro değerinde kıymetli eşya çaldı.

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