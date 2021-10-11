GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Norveç maçında izlediler (GS spor haberi)

Son iki sezonda 3. Lig'den Milli Takım 'a uzanan müthiş bir çıkışa imza atan Kerem Aktürkoğlu , Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray 'ın 23 yaşındaki yıldızını Fransızların en önemli kulüplerinden Lyon mercek altına aldı.

8-10 MİLYON EURO ARASINDA

Takvim'in haberine göre; ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen Lyon'un genç kanat oyuncusu için 8-10 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkaracağı öğrenildi.