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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Norveç maçında izlediler (GS spor haberi)

Galatasaray transfer haberleri: Galatasaray'da gösterdiği performansla göz dolduran ve son olarak A Milli Futbol Takımı'mızın Norveç ile oynadığı maçta millilerin tek golünü atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Ligue 1 ekibi Olympique Lyon'un genç futbolcu için ocak ayında Galatasaray'a teklif yapacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Norveç maçında izlediler (GS spor haberi)

Son iki sezonda 3. Lig'den Milli Takım'a uzanan müthiş bir çıkışa imza atan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeyi başardı. Galatasaray'ın 23 yaşındaki yıldızını Fransızların en önemli kulüplerinden Lyon mercek altına aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Norveç maçında izlediler (GS spor haberi)

KADIKÖY'DE CANLI İZLEDİLER

Lyon'un yetkililerin geçtiğimiz cuma günü oynanan Türkiye- Norveç maçında Kerem Aktürkoğlu'nu canlı olarak izlediği ortaya çıktı. Fransızlar teklif yapma kararı aldı.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Norveç maçında izlediler (GS spor haberi)

8-10 MİLYON EURO ARASINDA

Takvim'in haberine göre; ara transfer döneminde Galatasaray'ın kapısını çalması beklenen Lyon'un genç kanat oyuncusu için 8-10 milyon Euro arasında bir rakamı gözden çıkaracağı öğrenildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Lyon Kerem Aktürkoğlu için geliyor! Norveç maçında izlediler (GS spor haberi)

GALATASARAY PLANINI YAPTI

Galatasaray bu nedenle Kerem'e yeni sözleşme imzalattırıp serbest kalma bedelini 15 milyon Euro yapmak istiyor.

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