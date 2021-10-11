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Galatasaray haberleri | Jorge Jesus'tan flaş sözler! "Gedson Fernandes Galatasaray'a..."

Süper Lig'de son iki hafta aldığı galibiyetlerle milli araya giren Galatasaray, milli ara dönüşü Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılıların yaz transfer döneminde uzun süre istediği ve ocak ayı transfer planında da ismi geçen Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, Portekizlinin Galatasaray'a transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 09:29
Galatasaray haberleri | Jorge Jesus'tan flaş sözler! "Gedson Fernandes Galatasaray'a..."

Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı Gedson Fernandes, muhteşem performansıyla adeta iz bırakarak Sarı Kırmızılılara veda etmişti.

Galatasaray haberleri | Jorge Jesus'tan flaş sözler! "Gedson Fernandes Galatasaray'a..."

Galatasaray'ın kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürdüğü Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Sarı Kırmızılı formayı yeniden giymek istese de Benfica Kulübü, transfere yanaşmamıştı.

Galatasaray haberleri | Jorge Jesus'tan flaş sözler! "Gedson Fernandes Galatasaray'a..."

Galatasaray genç oyuncu için kiralık + satın alma opsiyonlu teklif sunsa da Benfica'nın yanıtı 15 milyon Euro olmuştu. Beşiktaş'ın da uzun süre istediği Gedson Fernandes için Benfica Teknik Direktörü Jorge Jesus, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray haberleri | Jorge Jesus'tan flaş sözler! "Gedson Fernandes Galatasaray'a..."

"GALATASARAY'A GİTMEK İSTEMEDİ!"

Jesus, "Gedson gitmek istemedi. Çünkü Galatasaray'da olduğu kadar çok oynayamasa da burada daha çok gelişeceğini, öğreneceğini biliyor" dedi.

Galatasaray haberleri | Jorge Jesus'tan flaş sözler! "Gedson Fernandes Galatasaray'a..."

Ancak Gedson hakkındaki bu açıklama inandırıcı bulunmadı. Portekizli futbolcu, her fırsatta, G.Saray'dan yana tavır alırken antrenmanlara da sarı-kırmızılı tişörtlerle çıkıyor.

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