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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Transferde büyük rekabet

Sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak start veren Galatasaray, ocak ayında da transferlerine devam edecek gibi görünüyor. Listesinde birçok ismi bulunduran Sarı-Kırmızılı yönetim, özellikle Kerem Aktürkoğlu'nun teklifler alması sonrasında arayışa geçti. Galatasaray'ın listesinde sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek isimlerden olan Ferdi Kadıoğlu da var. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Transferde büyük rekabet

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları, son dönemde birlikte hareket etme kararı alırken gündeme bomba gibi bir transfer haberi düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu sarı-kırmızılı ekibin listesine girdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Transferde büyük rekabet

Ferdi'nin menajeri Rob Janssen ilk tur görüşmelerinde oyuncusunun Fenerbahçe'de devam etmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. İkinci tur görüşmelerin milli arada yapılması planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi ise, ortak noktada buluşup Ferdi'nin sözleşmesini ocak ayından önce uzatmayı hedefliyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Transferde büyük rekabet

FIFA TEHLİKESİ

Ancak başta Championship ve Fransa olmak üzere birkaç takım Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. FIFA kurallarına göre şu dönemde yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir. O yüzden Ferdi'nin tüm talipleri temkinli...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Transferde büyük rekabet

Son dönemde yıldızı parlayan Kerem Aktürkoğlu'nun menajerinin Ocak ayında ayrılık için bastırması ihtimali Galatasaray'ı harekete geçirdi. Teknik ekip, Kerem'in ayrılması durumunda alternatifler üzerinde çalışırken, Ferdi de konuşulmaya başladı. İlerleyen günler önemli gelişmelere gebe gibi görünüyor.

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