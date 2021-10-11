GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'dan Ferdi Kadıoğlu hamlesi! Transferde büyük rekabet

Galatasaray ve Fenerbahçe başkanları, son dönemde birlikte hareket etme kararı alırken gündeme bomba gibi bir transfer haberi düştü. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ferdi Kadıoğlu sarı-kırmızılı ekibin listesine girdi.

Ferdi'nin menajeri Rob Janssen ilk tur görüşmelerinde oyuncusunun Fenerbahçe 'de devam etmesine sıcak bakmadıklarını söyledi. İkinci tur görüşmelerin milli arada yapılması planlanıyor. Fenerbahçe yönetimi ise, ortak noktada buluşup Ferdi'nin sözleşmesini ocak ayından önce uzatmayı hedefliyor.

FIFA TEHLİKESİ

Ancak başta Championship ve Fransa olmak üzere birkaç takım Ferdi Kadıoğlu ile ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. FIFA kurallarına göre şu dönemde yapılacak herhangi bir teklif can yakabilir. O yüzden Ferdi'nin tüm talipleri temkinli...