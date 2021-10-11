GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den şok karar! Patrick van Aanholt...

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt'u kulübüye çekme kararı aldı. Milliyet'in haberine göre; Sol bek mevkisini Ömer Bayram'a teslim etmeye hazırlanan Fatih Terim böylece hem futbolcusunu ödüllendirecek hem de Aanholt'a "toparlan" mesajı verecek.

Galatasaray'da Çaykur Rizespor deplasmanında ikinci yarı Hollandalı sol bekin yerine giren Ömer Bayram, bir golün pasını verirken etkili bir görüntü çizmişti.

Ömer Bayram, Tuzlaspor ile oynanan hazırlık maçında da sahaya kaptan olarak çıktı ve serbest vuruştan güzel bir gole imza attı.





