Galatasaray'a Tuzla uyarısı

G.Saray milli arada, Tuzlaspor ile bir hazırlık maçı yaptı. Sarı-kırmızılılar, Florya'da oynanan karşılaşmayı 4-3 kazansa da ortaya konulan futbol beğenilmedi. 13 milli oyuncunun yokluğunda Fatih Terim yedek ve gençlere şans verirken G.Saray Babel ve Oğulcan'ın golleri yle 2-0 öne geçti. Ancak bu sezonki klasik rahatsızlığı yine nüksetti, Tuzla Sedat ve Ahmet'in golleriyle skoru eşitledi. Cimbom, Ömer ve Diagne ile yeniden farkı açsa da Tuzla, 86'da Safa ile bir gol daha buldu ve güçlü rakibine kafa tuttu. Maç 4-3 Galatasaray'ın galibiyeti ile sona erdi.

YENİ RAKİP İSTANBUL

Milli arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, İstanbulspor ile de bir hazırlık maçı oynayacak. Salı günü yine Florya'da oynanacak olan maç saat 16.00'da başlayacak, Youtube'tan yayınlanacak.

ÖMER DESTEK İSTEDİ

Ömer Bayram, Tuzla karşısında frikikten bir gol buldu. 3-2'ye getiren golü atan ve etkili bir oyun çıkartan futbolcu, maç sonunda, "İyi günler, kötü günler oluyor. Taraftarlarımız desteklerse inanıyorum ki, bu takım çok daha güzel işler yapacak" diye konuştu.