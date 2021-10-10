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GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Elneny bombası! O da gelmek istiyor (GS spor haberi)

Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray, orta saha bölgesine takviye yapmak istiyor. Sarı kırmızılılar, sezon başında Gedson Fernandes ile birlikte uzun süre gündeminde tuttuğu Mohamed Elneny transferinde mutlu sona ulaşamamıştı. Cimbom yıldız oyuncuyu bu kez kadrosuna katmak istiyor. İşte tüm detaylar... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Elneny bombası! O da gelmek istiyor (GS spor haberi)

Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. The Sun gazetesi, sarı-kırmızılıların Elneny için Arsenal ile yeniden temaslara başladığını duyurdu. İngiliz devinin 29 yaşındaki orta sahayı bu kez Aslan'a satmaya istekli olduğu dile getirildi.

GALATASARAY TRANSFER HABERİ - Galatasaray'dan Elneny bombası! O da gelmek istiyor (GS spor haberi)

Cimbom, yaz döneminde de istediği Elneny ile anlaşmış ancak Arsenal, teklifi kabul etmemişti. Topçular'ın, sözleşmesi 2022'de bitecek Mısırlı yıldızı devre arasında satmak istediği belirtiliyor. 1.79 boyundaki yıldız bu sezon sadece bir lig maçında oynadı ve parçalıyı giymeye dünden razı.

36 MAÇA ÇIKTI

Elneny, Beşiktaş kariyerinde 36 maçta 1 gol ve 4 asistle oynamıştı.

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