GALATASARAY TRANSFER HABERİ: DeAndre Yedlin'in yerine Ramazan Civelek! Fatih Terim onay verdi (GS spor haberi)

Beklentileri karşılayamayan DeAndre Yedlin'i devre arasında göndermek isteyen Galatasaray alternatif bir isim üzerinde çalışıyor. Her ne kadar Kaan Ayhan ya da Mert Müldür ismi geçse de sarı-kırmızılıların daha gerçekçi bir hedef olan Ramazan Civelek'in peşinde olduğu öğrenildi. Kayseri'nin Karagümrük'ten 220 bin euro ödeyerek aldığı sağ beke Terim'in de onay verdiği belirtildi. Ramazan 15 yaşında Fenerbahçe altyapısında futbola başladı.

PEREIRA'NIN GÖZDESİ



A takımında bir lig maçında kendisine ilk kez formayı ise 2016 yılında Vitor Pereira verdi. Tecrübeli teknik adam 2015- 16 sezonun 33'üncü haftasında G.Birliği ile oynanan maçta Ramazan'ı sakatlanan Volkan Şen'in yerine oyuna sürmüştü. O dönemde Pereira'nın gözdesi olan gençlerden birisi olarak dikkat çekiyordu. Ramazan daha sonra Gaziantep BB, Sakarya ve Karagümrük'e kiralandı. Geçen sezon İstanbul ekibinde başarılı oldu. Sezon başında Kayserispor'a gitti.



