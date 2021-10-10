Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ: Flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek... (GS spor haberi)

GALATASARAY HABERİ: Flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek... (GS spor haberi)

Galatasaray haberleri - Galatasaray'ın Mısırlı golcsü Mostafa Mohamed ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Yıldız oyuncu için eski kulübü Zamalek'ten flaş bir hamle geldi. Cimbom'un satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığı Mohamed'i eski kulübü Zamalek'in geri almak için girişimlerde bulunduğu duyuruldu. İşte tüm detaylar... | GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 18:22 Güncelleme Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 18:35
GALATASARAY HABERİ: Flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek... (GS spor haberi)

Mısır basını, Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu henüz kullanmadığı Mostafa Mohamed'i eski kulübü Zamalek'in geri almak için girişimlerde bulunduğunu duyurdu.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek... (GS spor haberi)

Kulübün bir yöneticisi, Mısır basınına yaptığı açıklamada, "Galatasaray'ın satın alma opsiyonunu kullanmak için 1 Aralık'a kadar zamanı var. Oyuncuya Avrupa'dan teklifl er var. Ancak biz bu opsiyonun kullanılmaması halinde Mostafa Mohamed'i kadromuzda tutmak istiyoruz." dedi.

GALATASARAY HABERİ: Flaş Mostafa Mohamed gelişmesi! Zamalek... (GS spor haberi)

Mostafa Mohamed, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 14 resmi maçta 2 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.

SON DAKİKA