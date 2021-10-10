GALATASARAY HABERİ: Fatih Terim'den flaş Mbaye Diagne kararı!

Galatasaray'da Mbaye Diagne artan performansıyla dikkat çekiyor. Hürriyet'in haberine göre; Sarı-kırmızılılarda büyük bir rekabetin yaşandığı santrfor mevkisinde forma yarışını Mbaye Diagne kazandı. Geçen hafta Çaykur Rizespor maçında 90. dakikada oyuna girdikten sonra geliştirdiği atakla takımını 3-2 galip getiren golü hazırlayan Senegalli futbolcu, antrenmanlardaki performansı ve saha dışındaki tavırlarıyla teknik direktör Fatih Terim'in beğenisini kazandı.

Tuzlaspor ile oynanan ve 4-3 kazanılan karşılaşmada da sonradan oyuna girip klas bir gol atan Diagne, yeniden takımın 1. forveti oldu.