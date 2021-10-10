Bedavaya gidecek

Galatasaray'da Luyindama bilmecesi yaşanıyor. Terim, Marcao ile beraber Luyindama'nın da sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Marcao ile el sıkışılırken Kongolu stoperle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.
Galatasaray'da Luyindama bilmecesi yaşanıyor. Terim, Marcao ile beraber Luyindama'nın da sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Marcao ile el sıkışılırken Kongolu stoperle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. 5 milyon euro'ya alınan ve sezon sonunda anlaşması bitecek olan Luyindama el sıkışılamazsa bedavaya ayrılacak. Tecrübeli stoperle devre arasında yeniden görüşülecek.