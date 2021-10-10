Haberler Galatasaray Bedavaya gidecek

Bedavaya gidecek

Galatasaray'da Luyindama bilmecesi yaşanıyor. Terim, Marcao ile beraber Luyindama'nın da sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Marcao ile el sıkışılırken Kongolu stoperle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2021 Pazar 06:50
Bedavaya gidecek
Galatasaray'da Luyindama bilmecesi yaşanıyor. Terim, Marcao ile beraber Luyindama'nın da sözleşmesinin uzatılmasını istedi. Marcao ile el sıkışılırken Kongolu stoperle yapılan görüşmeler olumsuz sonuçlandı. 5 milyon euro'ya alınan ve sezon sonunda anlaşması bitecek olan Luyindama el sıkışılamazsa bedavaya ayrılacak. Tecrübeli stoperle devre arasında yeniden görüşülecek.
SON DAKİKA