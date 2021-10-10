Aslan hata yapmadı

ING Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 95-81 mağlup etti. Galatasaray Nef, ilk periyodu 27-25 önde bitirdi. Sarı-kırmızılılar, ikinci periyotta ise farkı açtı ve soyunma odasına 42-32'lik üstünlükle girdi. Üçüncü periyotun 5. dakikasına Galatasaray Nef, 62-49 önde girdi. Bost'un 3 sayılık atışıyla Galatasaray Nef, farkı 16'ya çıkardı ve skor 67-51 oldu. 3. periyotta da üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılılar, 10 sayı farkla periyodu 73-63 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü kaybetmeyen Galatasaray Nef, Aliağa Petkimspor'u 14 sayı farkla 95-81 mağlup etti. Günün diğer maçında Darüşşafaka, Tofaş'ı 94-78 mağlup etmeyi başardı.