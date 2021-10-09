GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Galatasaray'dan transfer harekatı! Bünyamin Balcı, İsmail Çokçalış ve İrfan Can Eğribayat... (GS spor haberi)

BÜNYAMİN'İN ALTERNATİFİ İSMAİL ÇOKÇALIŞ Bünyamin'in alternatifi, yaz döneminde de uzun süre gündemde kalan İsmail Çokçalış. Ancak 21 yaşındaki Bursasporlu futbolcu, sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç forma giyemedi. Bu nedenle geri dönüş süreci ve form grafiği takip edilecek.

KALEYE 1 NUMARALI ADAY İRFAN CAN Yerli kaleci ısrarı da süren Galatasaray, yaz döneminde kadrosuna katamadığı İrfan Can Eğribayat'ı izlemeye devam ediyor. Transfer süreci sebebiyle form grafiğinde düşüş olan ve hatalı goller yiyen 23 yaşındaki kaleci, her şeye rağmen Fatih hocanın 1 numaralı kaleci adayı konumunda.