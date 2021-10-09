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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da golcüler Bafetimbi Gomis'i arattı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da forma giydiği dönem gol kralı olarak taraftarların gönlünde taht kuran Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis'in performansını, daha sonra transfer edilen Falcao, Diagne, Mohamed, Andone ve Mitroglou gibi isimler geçemedi. İşte ayrıntılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 14:09 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 14:48
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da golcüler Bafetimbi Gomis'i arattı!

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda sergilediği başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis'in ardından transfer ettiği forvetlerden istediği katkıyı alamadı. Bir sezonda 29 kez rakip fileleri sarsarak gol kralı olan tecrübeli yıldızdan sonra gelen golcülerden Mbaye Diagne halen takımda görev almayı sürdürürken 4 sezonda oynadığı 36 maçta 20 gol atarak beklentilerin altında bir görüntü çizdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da golcüler Bafetimbi Gomis'i arattı!

Yeni Asır'da yer alan habere göre Diagne ile birlikte gelen Kostas Mitroglou ise 7 lig maçında 1 gol attı. Yine o yıl gelen Henry Onyekuru kanat oyuncusu olmasına rağmen toplamda 20 gole ulaşarak golcülerden daha verimli bir tablo çizdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da golcüler Bafetimbi Gomis'i arattı!

2019-2020 sezonunda da hücum hattına Florin Andone, Radamel Falcao ve Adem Büyük gibi golcülerin yanı sıra Ryan Babel de transfer edildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da golcüler Bafetimbi Gomis'i arattı!

Andone 2 golde kalırken, Falcao, ligde üç sezonda 19 gole imza attı. Adem 7, Babel ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Aslan'ın yeni gol umutları Mostafa Mohamed 10, Halil 4 ve Oğulcan 4 gol kaydederken, Gomis öncesi gelen ve 3 sezon oynayan Eren Derdiyok'un 20 golü bulunuyor.

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