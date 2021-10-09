GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da golcüler Bafetimbi Gomis'i arattı!

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda sergilediği başarılı performansla taraftarların gönlünde taht kuran Bafetimbi Gomis'in ardından transfer ettiği forvetlerden istediği katkıyı alamadı. Bir sezonda 29 kez rakip fileleri sarsarak gol kralı olan tecrübeli yıldızdan sonra gelen golcülerden Mbaye Diagne halen takımda görev almayı sürdürürken 4 sezonda oynadığı 36 maçta 20 gol atarak beklentilerin altında bir görüntü çizdi.

Yeni Asır'da yer alan habere göre Diagne ile birlikte gelen Kostas Mitroglou ise 7 lig maçında 1 gol attı. Yine o yıl gelen Henry Onyekuru kanat oyuncusu olmasına rağmen toplamda 20 gole ulaşarak golcülerden daha verimli bir tablo çizdi.