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GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 aydır forma giyemeyen tecrübeli futbolcu Arda Turan'ın sahalara döneceği tarih netleşiyor. Deneyimli ismin ayrıca sezon sonunda sarı-kırmızılı takımda yardımcı antrenör olması bekleniyor. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 10:52
GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan sahalarda ne zaman dönecek? İşte yanıtı

26 Ağustos'ta oynanan Randers maçında ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan'ın ayağı alçıya alınmıştı. Uzun süredir koltuk değnekleriyle yürüyen 34 yaşındaki futbolcunun ayağındaki alçı bugün çıkıyor. Deneyimli ismin, önümüzdeki maçlarda kulübede olması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan sahalarda ne zaman dönecek? İşte yanıtı

2 AYDIR FORMASINDAN UZAK

Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig 'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan sahalarda ne zaman dönecek? İşte yanıtı

BU SEZON 1 ASİSTİ VAR

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 6 maçta 237 dakika görev alan Arda Turan, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun, ligde Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında olmasa da Beşiktaş'la oynanacak derbide kadroya alınması bekleniyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan sahalarda ne zaman dönecek? İşte yanıtı

SÖZLEŞMESİ UZATILACAK MI?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arda Turan'ı yeni sezonda teknik ekibine dahil ediyor. Arda Turan, 2022-2023 sezonunda Galatasaray'da yardımcı antrenörlük görevini yürütecek.

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