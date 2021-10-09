GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

26 Ağustos'ta oynanan Randers maçında ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan'ın ayağı alçıya alınmıştı. Uzun süredir koltuk değnekleriyle yürüyen 34 yaşındaki futbolcunun ayağındaki alçı bugün çıkıyor. Deneyimli ismin, önümüzdeki maçlarda kulübede olması bekleniyor.
2 AYDIR FORMASINDAN UZAK
Galatasaray'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan, sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig 'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.
BU SEZON 1 ASİSTİ VAR
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 6 maçta 237 dakika görev alan Arda Turan, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun, ligde Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında olmasa da Beşiktaş'la oynanacak derbide kadroya alınması bekleniyor.