GALATASARAY HABERLERİ - Arda Turan sahalara ne zaman dönecek? İşte yanıtı

Galatasaray 'ın sezon başında 1 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Arda Turan , sezon öncesi Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi elemelerinde forma giymiş, Süper Lig 'in ilk haftasında da sadece 7 dakika süre alabilmişti. Ardından ayak bileğinden sakatlanan Arda Turan yaklaşık 2 aydır forma giyemiyor.

BU SEZON 1 ASİSTİ VAR

Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 6 maçta 237 dakika görev alan Arda Turan, 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız futbolcunun, ligde Konyaspor ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova maçında olmasa da Beşiktaş'la oynanacak derbide kadroya alınması bekleniyor.