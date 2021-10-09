GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma... (GS spor haberi)

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.

MAAŞ VE BONUSLAR KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.