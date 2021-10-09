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GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma... (GS spor haberi)

Galatasaray ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına giren Kerem Aktürkoğlu ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor... Sarı kırmızılıların yeni sözleşme konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Kerem Aktürkoğlu'nda serbest kalma maddesi krize sebep oldu. Cimbom, maaş ve bonus konusunda Kerem Aktürkoğlu'nun menajeriyle anlaşma sağlamıştı ancak Cimbom'un sözleşmeye bir madde eklemek istemesi üzerine anlaşma bozuldu. İşte tüm detaylar... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2021 Cumartesi 20:31
GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma... (GS spor haberi)

Kerem Aktürkoğlu'nun maaşına iyileştirme yapmak isteyen Galatasaray, oyuncunun menajeriyle anlaşmıştı ancak Sarı-Kırmızılıların Kerem Aktürkoğlu'nun sözleşmesine serbest kalma maddesi eklemek istemesi krize sebep oldu.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma... (GS spor haberi)

MAAŞ VE BONUSLAR KONUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMIŞTI

Kulüp ile Kerem Aktürkoğlu'nun menajeri Erkut Söğüt arasındaki görüşmelerde genç futbolcunun yıllık 900 bin lira ücretinin 7 milyon liraya çıkarılması konusunda taraflar anlaştı. Ayrıca bonuslarla beraber bu rakam 9 milyon liraya çıkarılacaktı.

GALATASARAY HABERİ: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Anlaşma... (GS spor haberi)

SERBEST KALMA MADDESİ KRİZ ÇIKARDI

Milliyet'in haberine göre; taraflar arasındaki görüşmelerde sarı-kırmızılı kulübün sözleşmeye serbest kalma maddesi olarak 15 milyon Euro yazdırmak istemesi üzerine anlaşmanın yapılmadığı öğrenildi.

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