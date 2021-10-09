GALATASARAY haberi: Galatasaray Tuzlaspor maçı sonrası Ömer Bayram konuştu! "Bu takım çok daha güzel işler yapacak" (GS spor haberi)

Süper Lig'de son olarak Rizespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı kırmızılılar 4-3'lük kazandı. Karşılaşmanın ardından şık bir frikik golüne imza atan Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

İşte Ömer Bayram'ın açıklamaları:

Burası Galatasaray. Başarıya alışmış bir camia. Başarının en büyük sebeplerinden birisi bütün olmak. İyi günler, kötü günler oluyor. Uzun maraton. Taraftarlarımız desteklerse inanıyorum ki, bu takım çok daha güzel işler yapacak.

Biz Galatasaray için hizmet veriyoruz. Takımın başarısı en önemlisi. Burada bir katkıda bulunabiliyorsak ne mutlu bize.

Artık yaş hiçbir şey ifade etmiyor, takım oyununu oynamak önemli. Yeni bir takım olduk, alışma sürecini yavaş yavaş atlatmak üzereyiz. Ligde de bir seriye bağlarsak, burası çok iyi olur.