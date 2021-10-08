GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Shakhtar Donetsk talip oldu!

10 milyon euro'ya Ajax'tan alınan Lassina Traore'nın sezona fırtına gibi başlamasına rağmen geçirdiği sakatlık yüzünden sezonu kapatması nedeniyle Shakhtar'ın acilen bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Shakhtar'ın bir süredir Fenerbahçe'nin Zorya'da kiralık oynayan forvet oyuncusu Allahyar'ı transfer edeceği iddia ediliyordu.

BORDEAUX BEKLEMEDE Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu Aralık ayı sonunda kullanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu da değerlendirmeye alacak. Golcü oyuncu için Bordeaux'un da devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.