GALATASARAY HABERLERİ: Mostafa Mohamed'e Shakhtar Donetsk talip oldu!

10 milyon euro'ya Ajax'tan alınan Lassina Traore'nın sezona fırtına gibi başlamasına rağmen geçirdiği sakatlık yüzünden sezonu kapatması nedeniyle Shakhtar'ın acilen bir forvet oyuncusuna ihtiyacı var. Shakhtar'ın bir süredir Fenerbahçe'nin Zorya'da kiralık oynayan forvet oyuncusu Allahyar'ı transfer edeceği iddia ediliyordu.
BORDEAUX BEKLEMEDE
Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunu Aralık ayı sonunda kullanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yüksek bir bonservis teklifi gelmesi halinde bunu da değerlendirmeye alacak. Golcü oyuncu için Bordeaux'un da devre arasında Galatasaray'ın kapısını çalması bekleniyor.
KADERİNİ ÇİZİYOR
Bir ara teknik direktör Fatih Terim'in üzerini çizdiği ve bonservisiyle ilgili, "Kaderine kendisi karar verecek" dediği Mostafa Mohamed, hem takım oyununa katkısı hem arzusu hem de çalışkanlığıyla fark yaratmaya başladı.