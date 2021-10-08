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Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Sarı kırmızılılar, ara transfer sezonu için çalışmalarına başladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde çalışmalarını sürdüren Cimbom için, flaş bir haber gündeme geldi. Mısır basınında yer alan bilgilere göre Galatasaray, Ramadan Sobhi transferi için oyuncunun yetkilileriyle görüşme gerçekleştirecek. Cimbom, Sobhi transferini görüşmek için özel bir toplantı tertip edecek. İşte o gelişme ve transferin ayrıntıları... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | Gs haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 11:41
Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

Ara transfer sezonunda köklü bir değişikliğe gitmesi beklenen Galatasaray'da, önemli gelişmeler yaşanıyor. Mısır basını, şu anda Pyramids takımında forma giyen kanat oyuncusu Ramadan Sobhi'yi, Galatasaray'a yazdı.

Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

Haberde, Ramadan Sobhi'ye Avrupa'dan 4 kulübün ilginin bulunduğu kaydedilirken, yıldız isme gelen teklifler ve diğer bilgilere yer verildi.

Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

TOKYO OLİMPİYATLARI'NDA YENİDEN ÇIKIŞ
Sobhi, daha önce İngilere'de Stoke ve Huddersfield formaları giyerken, kendini yeniden Mısır Ligi'nde bulmuştu. Yıldız isim, Mısır Milli Takımı ile katıldığı Tokyo Olimpiyatları'nda kendini yeniden göstermeyi başardı.

Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

Avrupa kulüplerinin, oyuncunun transferini görüşmek üzere menajer Ali Saqr ile temasa geçtiği dile getirilirken, ilk resmi teklifin Alman ekibi Hoffenheim'dan geldiği aktarıldı.

Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

Hoffenheim, Sobhi'yi transfer etmek için Pyramids kulübüne 1.5 milyon euro kiralama va 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı.

Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

G.SARAY DA DEVREDE
Bununla beraber Galatasaray'ın, Ramadan Sobhi'nin menajeri ve Pyramids yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep ettiği, oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi.

Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

Öte yandan Ramadan Sobhi'ye Trabzonspor ve RB Leipzig'in de ilgi duyduğu gelen bilgiler arasında.

Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

RAMADAN SOBHI KİMDİR?
23 Ocak 1997'de Mısır'ın Kahire şehrinde dünyaya gelen Ramazan Sobhi, sol ve sağ kanatta görev yapabiliyor. Kariyerine El Ahly altyapısında başlayan Sobhi, daha sonra Stoke, Huddersfield ve Pyramids'te forma giydi.

Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

Kariyeri boyunca çıktığı 197 müsabakada 38 gol 29 asist üreten Sobhi, Mısır Milli Takımı ile de 32 maçta 1 gol üretti.

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