Galatasaray'ın ocak bombasını yazdılar! Ramadan Sobhi transferi için görüşme...

Hoffenheim, Sobhi'yi transfer etmek için Pyramids kulübüne 1.5 milyon euro kiralama va 5 milyon euro satın alma opsiyonlu teklif yaptı.

G.SARAY DA DEVREDE

Bununla beraber Galatasaray'ın, Ramadan Sobhi'nin menajeri ve Pyramids yetkilileriyle görüşmek için özel bir toplantı talep ettiği, oyuncunun transferi için ciddi olduğu öğrenildi.