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GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

Son dakika spor haberi: Gençleşme operasyonu kapsamında birçok transferle kadrosunu yenileyen Galatasaray'da gözler ocak ayına çevrildi. Teknik direktör Fatih Terim ile yönetimin koordineli şekilde yürüttüğü operasyonda takımdaki mevcut oyuncularla ilgili de kararlar alınıyor. Buna göre sarı-kırmızılı takımda teknik heyetin olumsuz rapor belirttiği, maliyeti yüksek 2 futbolcu ile ocak ayındaki ara transfer döneminde yollar ayrılacak. İşte gündem yaratan gelişmenin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 09:33 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2021 Cuma 09:33
GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

Ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da eldeki maliyeti yüksek futbolcuların elden çıkarılması gerekiyor. Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ocak ayında somut adımlar atacak.

GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

Transfer sezonunda kadrosunu büyük oranda yenileyerek flaş yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılarda sıra veda edilecek futbolculara geldi.

GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

SADECE FALCAO GİTTİ
Takımda performansı düşük ve maliyeti yüksek olan oyuncularla ocak ayında kesin olarak yolların ayrılması istendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim yaz döneminde sadece Falcao ile vedalaşabilmişti.

GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

Galatasaray'da gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan 2 deneyimli futbolcu için yolun sonu gözüktü. İşte detaylar...

GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

FEGHOULI VE BABEL YOLCU
Milliyet'in haberine göre, yüksek ücretleri nedeniyle yaz döneminde gözden çıkarılan ama elde kalan Feghouli ve Babel'le devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.

GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

Cimbom'da her iki ismin ayrılması durumunda sezon sonuna kadar alacakları bonuslar ve yarım sezonluk ücretlerinden tasarruf edilmesinin de planlandığı belirtildi.

GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

G.Saray bu operasyonu oyunculara belli bir ücret ödemesi gerçekleştirir ve oyuncuların bonservislerini kendilerine verirse yaklaşık 4-5 milyon euro tasarruf sağlamış olacak.

GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

GELECEK PARAYLA KANAT TRANSFERİ
Sarı-kırmızlı takım, iki oyuncunun ayrılmasıyla beraber belli bir bütçeye kavuşacak. Böylece Galatasaray ocak ayında takıma bir kanat oyuncusunun transferinin yapılacağı belirtildi.

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