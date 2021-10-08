GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

Ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da eldeki maliyeti yüksek futbolcuların elden çıkarılması gerekiyor. Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ocak ayında somut adımlar atacak.
Ara transfer dönemi çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da eldeki maliyeti yüksek futbolcuların elden çıkarılması gerekiyor. Terim'in raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ocak ayında somut adımlar atacak.
Transfer sezonunda kadrosunu büyük oranda yenileyerek flaş yıldızları kadrosuna katan sarı kırmızılılarda sıra veda edilecek futbolculara geldi.
SADECE FALCAO GİTTİ
Takımda performansı düşük ve maliyeti yüksek olan oyuncularla ocak ayında kesin olarak yolların ayrılması istendiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yönetim yaz döneminde sadece Falcao ile vedalaşabilmişti.
Galatasaray'da gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan 2 deneyimli futbolcu için yolun sonu gözüktü. İşte detaylar...
FEGHOULI VE BABEL YOLCU
Milliyet'in haberine göre, yüksek ücretleri nedeniyle yaz döneminde gözden çıkarılan ama elde kalan Feghouli ve Babel'le devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.
Cimbom'da her iki ismin ayrılması durumunda sezon sonuna kadar alacakları bonuslar ve yarım sezonluk ücretlerinden tasarruf edilmesinin de planlandığı belirtildi.
G.Saray bu operasyonu oyunculara belli bir ücret ödemesi gerçekleştirir ve oyuncuların bonservislerini kendilerine verirse yaklaşık 4-5 milyon euro tasarruf sağlamış olacak.
GELECEK PARAYLA KANAT TRANSFERİ
Sarı-kırmızlı takım, iki oyuncunun ayrılmasıyla beraber belli bir bütçeye kavuşacak. Böylece Galatasaray ocak ayında takıma bir kanat oyuncusunun transferinin yapılacağı belirtildi.