GALATASARAY HABERİ: Ocak operasyonu! 2 ayrılık birden

Galatasaray'da gerek maliyetleri gerek de performansları ile sorgulanan 2 deneyimli futbolcu için yolun sonu gözüktü. İşte detaylar...

FEGHOULI VE BABEL YOLCU

Milliyet'in haberine göre, yüksek ücretleri nedeniyle yaz döneminde gözden çıkarılan ama elde kalan Feghouli ve Babel'le devre arasında yolların ayrılması planlanıyor.