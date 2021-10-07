GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray'dan Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat harekatı

Yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray 'da gençlik operasyonu devre arasında devam edecek. Sarı-kırmızılı kulüp sezon başında sonuç alamadığı Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat transferlerini bitirmeye çalışacak.

İşte Aslan'ın Ocak ayındaki planlaması... Orta sahada Berkan ve Cicaldau'yu vazgeçilmez olarak gören Fatih Terim, bu iki ismi Gedson'un tamamlayacağını düşünüyor. Yazın 15 milyon euro'da direten Benfica 10 milyon euro'ya inmesi için zorlanacak.