GALATASARAY HABERLERİ- Galatasaray'dan Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat harekatı

Yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da gençlik operasyonu devre arasında devam edecek. Sarı-kırmızılı kulüp sezon başında sonuç alamadığı Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat transferlerini bitirmeye çalışacak.
Yaz transfer döneminde 11 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray'da gençlik operasyonu devre arasında devam edecek. Sarı-kırmızılı kulüp sezon başında sonuç alamadığı Gedson Fernandes ve İrfan Can Eğribayat transferlerini bitirmeye çalışacak.
İşte Aslan'ın Ocak ayındaki planlaması... Orta sahada Berkan ve Cicaldau'yu vazgeçilmez olarak gören Fatih Terim, bu iki ismi Gedson'un tamamlayacağını düşünüyor. Yazın 15 milyon euro'da direten Benfica 10 milyon euro'ya inmesi için zorlanacak.
Ayrıca kiralama formülleri devreye sokulacak. Galatasaray'ın paylaşımlarını beğenmeye devam eden Portekizli yıldızın, sarı-kırmızılı formayı giymek istemesi büyük avantaj olarak görülüyor.
Teknik Direktör Fatih Terim, Muslera'yı her ne olursa olsun ligde her maçta oynattı. İrfan Can Eğribayat'ın olası transferinde milli takıma da giden Muslera yorucu maç maratonunda dinlenme fırsatı bulacak.
Göztepe'nin Ocak ayında 23 yaşındaki genç kaleciyi makul bir rakama vermeye hazır olduğu öğrenilirken, iki kulüp arasında görüşmeler kısa süre içinde yeniden başlayacak.