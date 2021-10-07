GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

Beklenen teklif gelmezse duruma teknik direktör Fatih Terim ile yönetim karar verecek. Nedeni ise sezon başında Antwerp kulübünün 2 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılılar 4 milyon euro'luk bonservis bedeli talep etmişti.

Bu sezon birçok karşılaşmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Göztepe karşısında da yenilen golde büyük hatası bulunan Cristian Luyindama performansı ile sınıfta kalsa da sarı-kırmızılılar ciddi yatırım yaptığı oyuncuyu hiç para kazanamadan kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya...