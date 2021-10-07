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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da, 8 maç ceza alan Brezilyalı stoper Marcao'nun yokluğunda fazlaca şans bulan Cristian Luyindama, yaptığı hatalarla teknik ekibi kızdırmıştı. Oyuncunun sezon sonunda bedelsiz ayrılma ihtimalinin doğması üzerin yönetim harekete geçti. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 11:17
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

Galatasaray'da toplam 8 milyon euro ödenerek takıma kazandırılan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cristian Luyindama'nın durumu kulübü sıkıntıya soktu.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

Hürriyet'te yer alan habere göre Marcao'nun aldığı ceza ve beklenen tekliflerin de gelmemesi üzerine sarı-kırmızılı kulüpte kalan Demokratik Kongolu futbolcu için hatlar karıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

Marcao'nun yokluğunda eline geçen fırsatı kullanamayan Luyindama hataları ile tepki çekerken, takımda 4. stoper konumana düştü. Formasını Alpaslan'a kaptıran 27 yaşındaki futbolcu için ocak ayında teklif gelirse değerlendirilecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

Beklenen teklif gelmezse duruma teknik direktör Fatih Terim ile yönetim karar verecek. Nedeni ise sezon başında Antwerp kulübünün 2 milyon euro'luk teklifini kabul etmeyen sarı-kırmızılılar 4 milyon euro'luk bonservis bedeli talep etmişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

Bu sezon birçok karşılaşmada yaptığı hatalarla dikkat çeken Göztepe karşısında da yenilen golde büyük hatası bulunan Cristian Luyindama performansı ile sınıfta kalsa da sarı-kırmızılılar ciddi yatırım yaptığı oyuncuyu hiç para kazanamadan kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya...

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

2018- 19'un devre arasında 3 milyon euro'ya kiralananan sezon sonu 6 milyon euro'ya bonservisi alınan Luyindama'nın sözleşmesi sezon sonu bitecek. Ocakta teklif gelirse oyuncuya izin verilip satışından gelir elde edilecek. Teklif gelmezse Luyindama sezon sonunda hiç para kazandırmadan istediği kulübe gidecek. İşte bu noktada performansı ile sınıfta kalsa da Luyindama'nın bedelsiz ayrılığına engel olmak adına sözleşme uzatılması gündeme alınacak. Bu konuda karar ocakta gelişmelere göre verilecek.

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