GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Luyindama için mecburi sözleşme! 8 milyon euro...

Galatasaray'da toplam 8 milyon euro ödenerek takıma kazandırılan ve sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Cristian Luyindama'nın durumu kulübü sıkıntıya soktu.
Hürriyet'te yer alan habere göre Marcao'nun aldığı ceza ve beklenen tekliflerin de gelmemesi üzerine sarı-kırmızılı kulüpte kalan Demokratik Kongolu futbolcu için hatlar karıştı.
Marcao'nun yokluğunda eline geçen fırsatı kullanamayan Luyindama hataları ile tepki çekerken, takımda 4. stoper konumana düştü. Formasını Alpaslan'a kaptıran 27 yaşındaki futbolcu için ocak ayında teklif gelirse değerlendirilecek.