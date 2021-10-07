GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den yönetime Halil Dervişoğlu talebi

Milli arada çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da devre arası için transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'da da forma Halil Dervişoğlu ile ilgili isteğini yönetime iletti.

BONSERVİSİNİN ALINMASINI İSTİYOR Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu "Yeni Burak Yılmaz" olarak görüyor. Terim bu nedenle ne pahasına olursa olsun genç forvetin bonservisinin alınmasını istiyor.