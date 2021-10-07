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GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den yönetime Halil Dervişoğlu talebi

Galatasaray transfer haberleri: Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla mağlup etmiş ve milli araya galibiyetle girmişti. Sarı-kırmızılılar milli arada transfer çalışmalarına da başladı. Yeni sezonda da güçlü bir kadro kurmak isteyen sarı-kırmızılılarda, teknik direktör Fatih Terim'in listenin başına yazdığı isim Halil Dervişoğlu oldu. Tecrübeli teknik adam yönetimden milli futbolcunun bonservisinin alınmasını istedi.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 18:57
GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den yönetime Halil Dervişoğlu talebi

Milli arada çalışmalarına devam eden Galatasaray'da bir yandan da devre arası için transfer hareketliliği başladı. Sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Fatih Terim, A Milli Takım'da da forma Halil Dervişoğlu ile ilgili isteğini yönetime iletti.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den yönetime Halil Dervişoğlu talebi

BONSERVİSİNİN ALINMASINI İSTİYOR

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Halil Dervişoğlu'nu "Yeni Burak Yılmaz" olarak görüyor. Terim bu nedenle ne pahasına olursa olsun genç forvetin bonservisinin alınmasını istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den yönetime Halil Dervişoğlu talebi

BURAK YILMAZ ÖRNEĞİ

Yönetime bu konuyla ilgili raporunu sunan tecrübeli hoca, Halil'in de Burak Yılmaz gibi uzun yıllar Türk Futbolu'na ve Milli Takım'a hizmet edeceğini belirterek, oyuncunun bonservisine sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den yönetime Halil Dervişoğlu talebi

G.SARAY'IN ÖNCELİĞİ BULUNUYOR

Sezon başında Halil Dervişoğlu'nu Premier Lig ekibi Brentford'tan kiralayan sarı-kırmızılılar, sözleşmeye satın alma opsiyonu koyduramamış ama "ön alım hakkı"nı yazdırmıştı. Bu nedenle Cim-Bom'un önceliği bulunuyor.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den yönetime Halil Dervişoğlu talebi

GÖRÜŞMELER DEVRE ARASINDA BAŞLAYACAK

Terim'in Halil Dervişoğlu ile ilgili raporundan sonra yönetimin, oyuncunun bonservisinin alınması konusunda çalışmaları yeni sezona bırakmayacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılıların kariyerini Galatasaray'da sürdürmek isteyen Halil'in bonservisini devre arasında almak için çalışmalara erken başlayacağı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den yönetime Halil Dervişoğlu talebi

6 MAÇ, 1 GOL

Galatasaray'ın sezon başında Brentford'dan kiraladığı Halil Dervişoğlu şu ana kadar 6 resmi maçta sarı-kırmızılı formayı giydi. 21 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asist üretme başarısı gösterdi.

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