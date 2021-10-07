Galatasaray haberleri | Burak Elmas: İddialı bir takım kurduk!

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Basketbol Şampiyonlar Ligi'neki Nymburk'u mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Elmas bu sezon iddialı bir takım kurduklarını belirterek, "Bu sene yeni bir yapılanma yaptık, çok iyi bir takım kuruldu ve çok iyi mücadele etti takım bugün. İnşallah böyle güzel bir sezon geçecek." sözlerini kullandı.

Tüm spor branşlarındaki mücadelelere gitmeye çalıştığını belirten Elmas gelecek adına da mesaj verirken, "Elimden geldiğince tüm takımlarımızın maçlarına gitmeye çalışıyorum, çok keyif alıyorum. Biz de taraftarımızı özledik, daha kalabalık şekilde gelecekler ve güzel günler bizi bekliyor." diye konuştu.