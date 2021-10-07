Haberler Galatasaray Babel göze girdi

Babel göze girdi

Aslan'da en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Ryan Babel, son oynanan Ç. Rize maçındaki performansıyla alkış aldı. Hollandalı'nın istekli görüntüsü başta Fatih Terim olmak üzere taraftarları da memnun etti. Babel'in kontratı sezon sonu bitiyor.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2021 Perşembe 06:50
Babel göze girdi
Aslan'da en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Ryan Babel, son oynanan Ç. Rize maçındaki performansıyla alkış aldı. Hollandalı'nın istekli görüntüsü başta Fatih Terim olmak üzere taraftarları da memnun etti. Babel'in kontratı sezon sonu bitiyor.
SON DAKİKA