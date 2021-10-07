Babel göze girdi

Aslan'da en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Ryan Babel, son oynanan Ç. Rize maçındaki performansıyla alkış aldı. Hollandalı'nın istekli görüntüsü başta Fatih Terim olmak üzere taraftarları da memnun etti. Babel'in kontratı sezon sonu bitiyor.
Aslan'da en çok eleştirilen isimlerin başında gelen Ryan Babel, son oynanan Ç. Rize maçındaki performansıyla alkış aldı. Hollandalı'nın istekli görüntüsü başta Fatih Terim olmak üzere taraftarları da memnun etti. Babel'in kontratı sezon sonu bitiyor.