Galatasaray haberleri | Şoke eden istatistik! Artık antrenmanlarda çalışılacak

Süper Lig'de milli araya girilirken 8 hafta sonunda Galatasaray 14 puanla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Son iki lig maçında Göztepe ve Çaykur Rizespor karşısında geriden gelerek kazanan sarı kırmızılılar, zirveyle arasındaki puan farkını açmadı.

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8 haftalık süreç hakkında detaylı bir rapor isterken şoke eden bir durum ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray bu sezon kullandığı tam 97 kornerden skor çıkaramadı.