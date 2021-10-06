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Galatasaray haberleri | Şoke eden istatistik! Artık antrenmanlarda çalışılacak

Süper Lig'de milli araya girilirken 8 hafta sonunda Galatasaray 14 puanla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Sarı kırmızılılarda bu periyotta şoke eden bir istatistik de gün yüzüne çıktı. Teknik direktör Fatih Terim bu durum üzerine antrenmanlarda çalışma kararı aldı. İşte ayrıntılar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 15:14
Galatasaray haberleri | Şoke eden istatistik! Artık antrenmanlarda çalışılacak

Süper Lig'de milli araya girilirken 8 hafta sonunda Galatasaray 14 puanla lider Fenerbahçe'nin 5 puan gerisinde 8. sırada yer aldı. Son iki lig maçında Göztepe ve Çaykur Rizespor karşısında geriden gelerek kazanan sarı kırmızılılar, zirveyle arasındaki puan farkını açmadı.

Galatasaray haberleri | Şoke eden istatistik! Artık antrenmanlarda çalışılacak

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8 haftalık süreç hakkında detaylı bir rapor isterken şoke eden bir durum ortaya çıktı. Buna göre Galatasaray bu sezon kullandığı tam 97 kornerden skor çıkaramadı.

Galatasaray haberleri | Şoke eden istatistik! Artık antrenmanlarda çalışılacak

Bundan sonra antrenmanlarda duran top üzerine çalışılması talimatını veren Terim, bu istatistiğin tersine dönmesini istiyor. Korner, serbest vuruş gibi duran topları kullanacak olan isimlere özel idmanlar yaptırılacak. Ayrıca diğer futbolculara ceza sahası içerisinde nasıl konumlanmaları gerektiği gösterilecek.

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