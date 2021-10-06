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GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! 40 günde...

Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa ligi 2. maçında Marsilya'da zorlu Marsilya maçına çıkan Galatasaray, daha sonra Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Milli arada dinlenme fırsatı bulan sarı-kırmızılıları aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! 40 günde...

Milli araya Rize galibiyetiyle giren Galatasaray lider Fener'in 5 puan gerisinde yer alıyor. Üstelik Sarı-Kırmızılılar'ı milli aradan sonra adeta korku tüneli gibi bir fikstür bekliyor. Süper Lig'in 9. haftasında Konya'yı konuk edecek olan Aslan ardından Avrupa Ligi'nde L.Moskova deplasmanına çıkacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! 40 günde...

HİÇ GALİBİYET ALAMADI!

G.Saray, Rusya dönüşü daha önce hiç kazanamadığı Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak. Sarı-Kırmızılılar 10. haftada sahasında Gaziantep FK'yi konuk edecek.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! 40 günde...

ÖNCE DERBİ SONRA MARSİLYA

Ardından Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, bir kez daha verilecek milli maç arasından sonra ise Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Derbiden 4 gün sonra rakip İstanbul'da Marsilya olacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'ı bekleyen zorlu fikstür! 40 günde...

SEZONUN KADERİNİ BELİRLEYEBİLİR

Takvim'in haberine göre; Yaklaşık 40 gün içinde aralarında 2 derbi ve 3 Avrupa Ligi maçının olduğu çok zorlu bir fikstüre girecek olan Cimbom'un alacağı skorlar belki de sezonun kaderini belirleyecek. Taraftarlar zorlu fikstür öncesi endişeli bir bekleyiş içinde.

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