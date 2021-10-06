GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş karar! Sistem değişiyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında iki farklı oyun anlayışıyla sahaya çıkan ve 4 puan alan Cimbom, Süper Lig'de ise henüz 8 haftada 10 puan kaybetti. Alınan skorlardan daha çok oyun anlayışı ve takımın performansı eleştirildi. Ve yeni taktik planında da Göztepe ve Rize maçları ayrı bir yere kondu.