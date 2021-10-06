GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş karar! Sistem değişiyor

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu gençleştiren Galatasaray, ligde geride kalan 8 haftada 14 puan toplarken, beklenmedik kayıplar yaşadı. Özellikle öne geçtiği maçlarda skoru korumakta güçlük çeken sarı-kırmızılılarda değişim kapıda...
UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında iki farklı oyun anlayışıyla sahaya çıkan ve 4 puan alan Cimbom, Süper Lig'de ise henüz 8 haftada 10 puan kaybetti. Alınan skorlardan daha çok oyun anlayışı ve takımın performansı eleştirildi. Ve yeni taktik planında da Göztepe ve Rize maçları ayrı bir yere kondu.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bunun sebebi iki mücadeleye de 4-1-4-1 sitemiyle başlayıp geriye düşülmesine rağmen maçların çevrilmesi. Kilit nokta da Terim'in çift forvet anlayışını benimsemesi, önde baskı ve oyun kurulması sonrası sonuç alınması.