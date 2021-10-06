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GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş karar! Sistem değişiyor

Süper Lig'in ilk 8 haftasında 14 puan toplayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyun planını değiştirme kararı aldı. Sarı-kırmızılılar 4-1-4-1 sisteminde oyunu rakip alana yığmakta zorlanırken, Terim bu soruna çare olarak hücum gücünü artıracak yeni bir sistem belirledi. Deneyimli teknik adamın özellikle iç sahadaki karşılaşmalara çift forvetle çıkmayı düşündüğü öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 19:07
GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş karar! Sistem değişiyor

Yaz transfer döneminde yaptığı takviyelerle kadrosunu gençleştiren Galatasaray, ligde geride kalan 8 haftada 14 puan toplarken, beklenmedik kayıplar yaşadı. Özellikle öne geçtiği maçlarda skoru korumakta güçlük çeken sarı-kırmızılılarda değişim kapıda...

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş karar! Sistem değişiyor

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya maçlarında iki farklı oyun anlayışıyla sahaya çıkan ve 4 puan alan Cimbom, Süper Lig'de ise henüz 8 haftada 10 puan kaybetti. Alınan skorlardan daha çok oyun anlayışı ve takımın performansı eleştirildi. Ve yeni taktik planında da Göztepe ve Rize maçları ayrı bir yere kondu.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş karar! Sistem değişiyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; bunun sebebi iki mücadeleye de 4-1-4-1 sitemiyle başlayıp geriye düşülmesine rağmen maçların çevrilmesi. Kilit nokta da Terim'in çift forvet anlayışını benimsemesi, önde baskı ve oyun kurulması sonrası sonuç alınması.

GALATASARAY HABERLERİ - Fatih Terim'den flaş karar! Sistem değişiyor

13 oyuncusunun milli takımlardan dönmesini bekleyen Terim, sonrasında Mustafa, Halil ve Diagne üçlüsünden ikisini beraber kullanıp yüksek verim almak amacında. Üçlü orta sahadan vazgeçmeye hazırlanan Terim, millî arada takımına 4-4-2 ve 4-2-3-1 formatlarını ezberletmeyi düşünüyor.

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