Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

Son dakika spor haberi... Galatasray'da beklentilerin altında kalarak uzun uğraşlar sonucu yolların ayrıldığı Kolombiyalı golcü Radamel Falcao yeni kulübü Rayo Vallecano'daki performansıyla parmak ısırtıyor. Öte yandan, İspanyol ekibine gitmeden önce birçok kulüpler görüşen Falcao için flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (GS haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 09:08
GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

Galatasaray'ın 2019 yılında Monaco'dan büyük umutlar ve uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayla iki sezon top koşturmuştu.

GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

Performansıyla beklentilerin bir hayli altında kalan Kolombiyalı golcü, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 34 mücadelede 19 gol kaydetmişti.

GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

Yaşadığı sık ve uzun süreli sakatlıklar sonrasında takımdan gönderilen yeni durağı olan Rayo Vallecano'da şu ana dek çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırarak herkesin dikkatini çeken yıldız isimle ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.

GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

Cadena SER adlı radyo kanalı, resmi internet sitesinden paylaştığı özel haberinde 35 yaşındaki santrforun menajeri Jorge Mendes tarafından La Liga'dan dokuz takıma daha önerildiğini duyurdu.

GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

Söz konusu kulüplerin Kolombiyalı futbolcunun sakatlıklarından endişe ettikleri için bu transfere yanaşmadığı belirtildi. İddialara göre Vallecano yapılan sözleşmeye sakatlık konusunda özel bir madde eklettirdi.

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