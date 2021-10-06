GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

Yaşadığı sık ve uzun süreli sakatlıklar sonrasında takımdan gönderilen yeni durağı olan Rayo Vallecano'da şu ana dek çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırarak herkesin dikkatini çeken yıldız isimle ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.