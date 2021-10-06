GALATASARAY HABERİ - Radamel Falcao için flaş iddia! '9 kulüp onu reddetti...' (GS HABERİ)

Galatasaray'ın 2019 yılında Monaco'dan büyük umutlar ve uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao, Sarı-Kırmızılı formayla iki sezon top koşturmuştu.
Performansıyla beklentilerin bir hayli altında kalan Kolombiyalı golcü, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de çıktığı 34 mücadelede 19 gol kaydetmişti.
Yaşadığı sık ve uzun süreli sakatlıklar sonrasında takımdan gönderilen yeni durağı olan Rayo Vallecano'da şu ana dek çıktığı dört maçta üç kez fileleri havalandırarak herkesin dikkatini çeken yıldız isimle ilgili olarak İspanyol basınından flaş bir iddia geldi.