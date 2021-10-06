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GALATASARAY HABERİ: İçeride Mbaye Diagne dışarıda Mohamed Mostafa! (GS spor haberi)

Galatasaray haberi: Süper Lig'in ilk 7 haftasında forvetlerinden sadece 2 kez skor katkısı alabilen Galatasaray, Rize'de golcüleriyle kazandı. Halil Dervişoğlu'nu 1. forvetten 'yardımcılığa' çekecek olan deneyimli teknik adam, iç sahada Mbaye Diagne'nin bitiriciliği, deplasmanda ise Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'in presinden yararlanacak. İşte detaylar... | Galatasaray haberi (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: İçeride Mbaye Diagne dışarıda Mohamed Mostafa! (GS spor haberi)

Ligin ilk 7 haftasında forvetlerinden sadece 2 kez skor katkısı alabilen Galatasaray, Rize'de golcüleriyle kazandı. Mohamed'in dublesine Diagne muhteşem asistiyle eşlik etti. Sabah'ın haberine göre; Çaykur Rize deplasmanında atılan 3 golde Mohamed ve Diagne'nin başrolde olması, Fatih Terim'i memnun etti. Terim, kadro planlamasında ileri uçtaki tercihini Diagne ya da Mohamed'den yana kullanmaya karar verdi.

GALATASARAY HABERİ: İçeride Mbaye Diagne dışarıda Mohamed Mostafa! (GS spor haberi)

Halil Dervişoğlu ise artık yardımcı forvet rolüne soyunacak ve Diagne-Mohamed ikilisini tamamlayan oyuncu olacak. Teknik heyet, iç saha maçlarında Diagne'yi, deplasmanlarda Mohamed'i tek forvet olarak oynatmayı düşünüyor. Lig ve Avrupa'daki yorucu maç trafiğini dikkate alan Terim ve yardımcıları, ileri uçta dönüşümlü kullanacakları Diagne ve Mohamed'den maksimum verimi alacaklarına inanıyor.

GALATASARAY HABERİ: İçeride Mbaye Diagne dışarıda Mohamed Mostafa! (GS spor haberi)

ASLANTEPE'DE BASKILI OYUN

Milli ara dönüşünde Aslantepe'deki Konyaspor maçında Diagne sahada olacak. Konyaspor'dan 4 gün sonra oynanacak Rusya'daki Lokomotiv Moskova deplasmanına ise Mohamed 11'de başlayacak. İç sahada daha baskılı oynayan Galatasaray'ın ceza sahasında Diagne'nin bitirici vuruşlarına, deplasmanda ise Mohamed'in pres gücüne ihtiyacı var.

GALATASARAY HABERİ: İçeride Mbaye Diagne dışarıda Mohamed Mostafa! (GS spor haberi)

1 SORU 2 CEVAP

Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için G.Saray, 31 Aralık 2021'e kadar Zamalek'e 'opsiyonu kullanacağız' bilgisini verip 1 Temmuz 2022'ye kadar da parayı ödemeli. Sizce Mostafa alınmalı mı?

GALATASARAY HABERİ: İçeride Mbaye Diagne dışarıda Mohamed Mostafa! (GS spor haberi)

TERİM'DEN YAKIN İLGİ - LEVENT TÜZEMEN

Transfer ettiğinde bonservisini 2021 Aralık'ta almayı planlıyordu. Sezon başından beri Mostafa'nın performansındaki düşüş G.Saray'ı bonservisi alma konusunda frenledi. Her şey Mısırlı golcünün elinde. Eğer Rize'deki golcülük kalitesini aralık ayına kadar yükselterek sürdürürse G.Saray, bonservisini alabilir. Terim oyuncuya güveniyor ve yakından ilgileniyor. Özellikle de özel hayatını sıkı takip ediyor.

GALATASARAY HABERİ: İçeride Mbaye Diagne dışarıda Mohamed Mostafa! (GS spor haberi)

SORU İŞARETLERİ VAR! - ÖMER ÜRÜNDÜL

İlk geldiğinde, ilk izlediğimde 'G.Saray çok önemli bir santrfor aldı' dedim. Fizik olarak güçlü, hareketli, hem plase hem sert şutları hem de çok etkili kafa vuruşları var. Ama bunun yanında da dedim ki '2 ay bekleyelim'. Sonra bir fiziki düşüş başladı. Bunun nedeni de kendine bakmamasıydı. Bu sezon başında da aynı şey devam etti. Güçlü olursa, kendine bakarsa çok önemli bir santrfor ama benim kafamda soru işaretleri var. Bekleyelim görelim.

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