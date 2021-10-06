GALATASARAY HABERİ: İçeride Mbaye Diagne dışarıda Mohamed Mostafa! (GS spor haberi)

1 SORU 2 CEVAP
Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonu için G.Saray, 31 Aralık 2021'e kadar Zamalek'e 'opsiyonu kullanacağız' bilgisini verip 1 Temmuz 2022'ye kadar da parayı ödemeli. Sizce Mostafa alınmalı mı?
TERİM'DEN YAKIN İLGİ - LEVENT TÜZEMEN
Transfer ettiğinde bonservisini 2021 Aralık'ta almayı planlıyordu. Sezon başından beri Mostafa'nın performansındaki düşüş G.Saray'ı bonservisi alma konusunda frenledi. Her şey Mısırlı golcünün elinde. Eğer Rize'deki golcülük kalitesini aralık ayına kadar yükselterek sürdürürse G.Saray, bonservisini alabilir. Terim oyuncuya güveniyor ve yakından ilgileniyor. Özellikle de özel hayatını sıkı takip ediyor.
SORU İŞARETLERİ VAR! - ÖMER ÜRÜNDÜL
İlk geldiğinde, ilk izlediğimde 'G.Saray çok önemli bir santrfor aldı' dedim. Fizik olarak güçlü, hareketli, hem plase hem sert şutları hem de çok etkili kafa vuruşları var. Ama bunun yanında da dedim ki '2 ay bekleyelim'. Sonra bir fiziki düşüş başladı. Bunun nedeni de kendine bakmamasıydı. Bu sezon başında da aynı şey devam etti. Güçlü olursa, kendine bakarsa çok önemli bir santrfor ama benim kafamda soru işaretleri var. Bekleyelim görelim.