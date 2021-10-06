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GALATASARAY HABERİ: Aslan bakımda! Fatih Terim milli arada eksikleri giderecek (GS spor haberi)

Galatasaray haberi: Süper Lig'de son olarak Rizespor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, milli araya galibiyetle girdi. Rize karşısında alınan galibiyeti bir kenara bırakan tecrübeli hoca Fatih Terim, öne geçilen maçlarda skorun korunması ve savunmada yapılan hatalar üzerinde duracak. İşte detaylar... | GS spor haberi

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2021 Çarşamba 06:50
GALATASARAY HABERİ: Aslan bakımda! Fatih Terim milli arada eksikleri giderecek (GS spor haberi)

Galatasaray, milli arada açık kapatacak. Ligde Göztepe'nin ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup etmeyi başaran sarı-kırmızılı ekip, Avrupa Ligi'nde de Lazio'yu yendi, Marsilya'yla deplasmanda golsüz berabere kalarak gruptaki liderliğini sürdürdü. Bu başarılı sonuçlara karşın Fatih Terim, ceptekilerden ziyade maç içinde yaşanan sorunlara odaklanma kararı aldı. Zira sarı-kırmızılı takım, bu sezon öne geçtiği karşılaşmalarda skor avantajını korumakta güçlük çekiyor.

GALATASARAY HABERİ: Aslan bakımda! Fatih Terim milli arada eksikleri giderecek (GS spor haberi)

RİZE'DE MAÇ GİTTİ, GELDİ

Sarı-kırmızılı takım, bu sebepten ligde 8 haftada 4 puan kaybetti. Aslan, Rizespor deplasmanında ise aynı hüsranı yaşamaktan son dakika kurtuldu. Rize deplasmanında direkten dönen Galatasaray, Kasımpaşa ve Trabzonspor maçlarında 2-0 öne geçmesine rağmen avantajını değerlendiremeyerek bu iki maçta beraberliğe razı olmuştu. Son olarak Çaykur Rizespor maçında 1-0 öne geçen Galatasaray, sonrasında 2-1 geriye düşerek karşılaşmayı zora sokarken, ikinci yarıda bulduğu gollerle üç puanı zor kurtardı.

GALATASARAY HABERİ: Aslan bakımda! Fatih Terim milli arada eksikleri giderecek (GS spor haberi)

AVRUPA'DA GOL YEMEDİ

Bu sezon dikkatleri çeken diğer problem ise lig maçlarına kalesini gole kapatamaması... Cimbom, ligde bu sezon çıktığı 8 maçta ağlarında tam 12 gol görürken, sadece bir karşılaşmayı gol yemeden tamamlayabildi. Sezonun ilk maçında Giresun mücadelesini 2-0 kazanan Aslan, diğer maçlarda rakiplerin gollerine engel olamadı. Avrupa Ligi'nde çıktığı 2 maçta gol yemeyen Galatasaray, bu performansını Süper Lige taşımak için de Terim yönetiminde takım savunması üzerine özel çalışmalar yapacak.

Savaş ÇORLU

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