SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mbaye Diagne sahnede! Taraftarın kahramanı oldu (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında son saniye golüyle rakibini 3-2 devirmeyi başardı. Son derece gergin geçen mücadelenin birçok kırılma noktası olurken, Galatasaray'ın bu galibiyeti 10 kişiyle ve son anda kazanması takıma büyük moral kazandırdı. Takımdaşlık duygusunu perçinleyen müsabakada sarı-kırmızılı birçok futbolcu da kendini buldu. Öncelikle Mostafa Mohamed sahne alan isimdi. Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda gol atamayan Mısırlı futbolcu, attığı iki müthiş golle siftah yaptı. En son 11 Mayıs'ta Denizli karşısında fileleri havalandıran Mısırlı golcü beyaz bir sayfa açtı.
Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında son saniye golüyle rakibini 3-2 devirmeyi başardı. Son derece gergin geçen mücadelenin birçok kırılma noktası olurken, Galatasaray'ın bu galibiyeti 10 kişiyle ve son anda kazanması takıma büyük moral kazandırdı. Takımdaşlık duygusunu perçinleyen müsabakada sarı-kırmızılı birçok futbolcu da kendini buldu. Öncelikle Mostafa Mohamed sahne alan isimdi. Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda gol atamayan Mısırlı futbolcu, attığı iki müthiş golle siftah yaptı. En son 11 Mayıs'ta Denizli karşısında fileleri havalandıran Mısırlı golcü beyaz bir sayfa açtı.
HAYATIM BOYUNCA UNUTMAM
Ancak Rize karşısında bu goller galibiyet için yeterli olmazken maçın 101. dakikasında sahneye Mbaye Diagne çıktı. Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek bonservis ücreti, gerekse rahat tavırlarıyla tartışmaların odağın yer alan Senegalli futbolcu, bu kez Morutan'a attırdığı galibiyet golüyle gündemdeydi. Özellikle de topu metrelerce sürmesi ve rakibin tüm müdahalelere rağmen ayakta kalmasıyla arası açık olan taraftarların gönlünde tam anlamıyla taht kurdu. Maçın ardından sosyal medya tam anlamıyla sallanırken bir taraftar, "Yaşattığın bu sevinci hayatım boyunca unutmayacağım deli, delimiz" diye yazdı.
RİZE'NİN BELALISI
Çaykur Rizespor deplasmanında forma giydiği 3 maçta 6 gole imza atan Mbaye Diagne, Pazar akşamı bir de asist katkısı yaptı. Başarılı futbolcu maç sonrası, "Ne desem bilemedim. 3 puan, böyle devam" ifadesini kullandı.