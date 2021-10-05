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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mbaye Diagne sahnede! Taraftarın kahramanı oldu (GS spor haberi)

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında son saniye golüyle rakibini 3-2 devirmeyi başardı. Sarı-kırmızılı takıma geldiği günden bu yana eleştirilerin odağında yer alan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Rize maçında tüm müdahalelere rağmen topu sürüp Olimpiu Morutan’a yaptığı asistle taraftarın yeni kahramanı oldu. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2021 Salı 06:50
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mbaye Diagne sahnede! Taraftarın kahramanı oldu (GS spor haberi)

Galatasaray, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Çaykur Rizespor deplasmanında son saniye golüyle rakibini 3-2 devirmeyi başardı. Son derece gergin geçen mücadelenin birçok kırılma noktası olurken, Galatasaray'ın bu galibiyeti 10 kişiyle ve son anda kazanması takıma büyük moral kazandırdı. Takımdaşlık duygusunu perçinleyen müsabakada sarı-kırmızılı birçok futbolcu da kendini buldu. Öncelikle Mostafa Mohamed sahne alan isimdi. Bu sezon oynadığı karşılaşmalarda gol atamayan Mısırlı futbolcu, attığı iki müthiş golle siftah yaptı. En son 11 Mayıs'ta Denizli karşısında fileleri havalandıran Mısırlı golcü beyaz bir sayfa açtı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mbaye Diagne sahnede! Taraftarın kahramanı oldu (GS spor haberi)

HAYATIM BOYUNCA UNUTMAM

Ancak Rize karşısında bu goller galibiyet için yeterli olmazken maçın 101. dakikasında sahneye Mbaye Diagne çıktı. Galatasaray'a geldiği günden bu yana gerek bonservis ücreti, gerekse rahat tavırlarıyla tartışmaların odağın yer alan Senegalli futbolcu, bu kez Morutan'a attırdığı galibiyet golüyle gündemdeydi. Özellikle de topu metrelerce sürmesi ve rakibin tüm müdahalelere rağmen ayakta kalmasıyla arası açık olan taraftarların gönlünde tam anlamıyla taht kurdu. Maçın ardından sosyal medya tam anlamıyla sallanırken bir taraftar, "Yaşattığın bu sevinci hayatım boyunca unutmayacağım deli, delimiz" diye yazdı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mbaye Diagne sahnede! Taraftarın kahramanı oldu (GS spor haberi)

RİZE'NİN BELALISI

Çaykur Rizespor deplasmanında forma giydiği 3 maçta 6 gole imza atan Mbaye Diagne, Pazar akşamı bir de asist katkısı yaptı. Başarılı futbolcu maç sonrası, "Ne desem bilemedim. 3 puan, böyle devam" ifadesini kullandı.

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mbaye Diagne sahnede! Taraftarın kahramanı oldu (GS spor haberi)

DIAGNE'NİN AVUKATI BENİM!

Diagne'nin Morutan'a attırdığı golün ardından sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı. İşte golün ardından büyük coşku yaşayan taraftarların paylaştığı mesajlardan bazıları:

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Mbaye Diagne sahnede! Taraftarın kahramanı oldu (GS spor haberi)

Diagne'nin attırdığı golde iki oyuncu da Diagne'den temas alıp kendini yere atma peşinde. Ayakta durmayı deneselerdi 3. golü yemeyeceklerdi. @tuysuzilhan
Pozisyon başında Bolasie eliyle Diagne'nin sırtına vuruyor düşsün diye, Diagne yıkılmıyor. @fotottarena
Mbaye Diagne, Polat Alemdar gibi milleti indire indire gidip golünü attı. İstanbul'un sefiri bundan böyle Diagne'dir. @felipebaskan
Diagne'nin bugünden sonra vekili, avukatı, temsilcisi her ne var ise o kişiyim artık. Yaşattığın bu sevinci hayatım boyunca unutmayacağım deli, delimiz:) @metinegore
Bu maç Diagne'ye yazar. @ebargan1
Diagne nin 101. dakikada galibiyeti getiren muazzam asisti, azmi inanmışlığı... Galatasaray Sensin Aslanım @1905seyfo
Dertlerimizi Diagne gibi devire devire gittiğimiz bir hafta olsun! @samdakayisi

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