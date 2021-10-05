SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Geri dönüşlerin ustası Galatasaray! 2. yarıdan sonra coşuyor (Gs spor haberi)

Sezona iyi bir başlangıç yaptıktan sonra düşüşe geçen ve üst üste 4 hafta puan kaybeden Galatasaray, Göztepe'den sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek moral buldu. Aslan, iki maçı da geriye düşmesine rağmen kazanmayı başardı. Göztepe'den sonra Çaykur Rizespor'u da yenerek milli takımlar için verilen araya moralli girdi.

Zirve ile farkın açılmasını istemeyen Aslan için bu iki galibiyet önemliydi. Ayrıca milli aradan sonra sarı-kırmızılı takımı zor bir dönemeç bekliyor. Bir hafta içerisinde 3 maça çıkacak olan Cimbom, önce evinde Konyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar bu maçtan sonra Lokomotiv Moskova ve Beşiktaş'a konuk olacak.