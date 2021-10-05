Morutan parlıyor

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Olimpiu Morutan, saha içi performansıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Rumen futbolcu son olarak Çaykur Rizespor deplasmanında sahneye çıkarken, son dakika attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Morutan, sarı-kırmızılı takımın 1-0 geriye düştüğü Göztepe maçında da galibiyet golünü kaydetmişti. 22 yaşındaki genç oyuncu ligde çıktığı 6 maçta 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.



TAKİBE ALDILAR



Morutan, Galatasaray'daki performansıyla Avrupa'nın birçok önemli kulübünün dikkatini çekmiş durumda... Birçok büyük kulüp, Rumen futbolcuyu izlemeye başladı. Özellikle İngiliz ve İtalyan takımlarının oyuncuyu takip ettiği gelen haberler arasında... Olimpiu Morutan ayrıca Galatasaray formasıyla gösterdiği performans sonrasında Romanya Milli Takımı'na da seçildi. Romanya'nın aday kadrosunda yer alan genç futbolcu, Almanya ve Ermenistan ile oynayacağı maçlarda kendini göstermeye çalışacak.

