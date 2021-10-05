GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray çağ atladı! Koşuyor istiyor kazanıyor

İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü.

Sabah'ın haberine göre; Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 km koşan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanında takım halinde 116 km kat etti. Fransa dönüşü tek idmanla Rize'nin yolunu tutan Galatasaray, uzatmalarla 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasını bildi. Fatih Terim ve yardımcılarını, galibiyet golünün hikâyesi de mutlu etti.