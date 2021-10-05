GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray çağ atladı! Koşuyor istiyor kazanıyor

İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü.
İki sene önce Şampiyonlar Ligi'ndeki koşu mesafeleri sıralamasında 32 takımın en kötüsü olan Galatasaray yaz transfer döneminde 25 yaş altı oyunculara yönelerek bu sorunu çözdü.
Sabah'ın haberine göre; Avrupa Ligi'ndeki Lazio maçında 118 km koşan sarı-kırmızılılar, Marsilya deplasmanında takım halinde 116 km kat etti. Fransa dönüşü tek idmanla Rize'nin yolunu tutan Galatasaray, uzatmalarla 104 dakikayı bulan zorlu maçı kazanmasını bildi. Fatih Terim ve yardımcılarını, galibiyet golünün hikâyesi de mutlu etti.
Dabo'dan topu G.Saray 18'i civarında savunmaya yardıma gelen Halil Dervişoğlu kaptı ve Diagne 50 metrelik deparla topu sürdü. İki rakibini ekarte eden Senegalli oyuncu, Morutan'a gol pasını verirken, sol bek Ömer Bayram ceza sahası içindeydi, Kerem kontratağa katılmıştı ve stoper Nelsson da hücuma desteğe rakip ceza sahasına yaklaşmıştı. Galatasaray'ın 10 kişi kalmasına rağmen beraberlikle yetinmemesi ve son atakta 5 kişiyle hücum etmesi, transferde gençlerde boşuna ısrar edilmediğini gösterdi.
BU SEZON PES ETMİYOR
Geçen sezon 40 haftalık lig maratonunda G.Saray, yenik duruma düştüğü 5 maçta geri dönebilirken, Göztepe ve Yeni Malatya'yı yenip Sivas, Karagümrük ve Trabzon'la berabere kalmıştı. Geçen sezon 9 puanı geriden gelerek kazanan sarı-kırmızılı takım bu sezon 8 haftada bu istatistiğe ulaştı.
Hatay ve Göztepe'den sonra Çaykur Rize karşısında skoru lehine çeviren Aslan, 9 puanı hanesine yazdırdı. Geçen sezon uzatmada yediği gollerle Alanya, Karagümrük ve Rize'ye yenilen Galatasaray, 2. haftada Hatayspor'u Luyindama'nın bitime 2 dakika kala attığı golle yıkmıştı. Rize'deki galibiyet ise uzatmanın son atağında geldi.