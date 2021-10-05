Çift forvet sinyali

FatihTerim, Çaykur Rizespor karşısında üç forvetini de kullanırken oyuncuların performansından memnun kaldığını söyledi. Tecrübeli hoca, çift forvete dönebileceğini de söyledi. İşte Terim'in açıklamaları: Morutan bugün belki tarihi bir gol attı ama bu golü atmasındaki en büyük etken Diagne; 'al da at' dedi. Halil, Mohamed ve Diagne'den memnunum. Mohamed'i yorulduğu için çıkardım. İyi ki çıkarmışım. Sette Mohamed bize yardımcı oldu. Defans arkası koşuları iyiydi. Artı görevi olan iki golü attı. Diagne, Mohamed, Halil bizi mutlu etti. Belki bazı maçlarda ikisi birlikte oynayacak.