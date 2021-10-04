Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a sert sözler! "Türk hakemliği adına kara gece"

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a sert sözler! "Türk hakemliği adına kara gece"

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'un konuğu oldu. Sarı-kırmızılılar, heyecan düzeyi yüksek geçen karşılaşmayı 90+11. dakikada Morutan'ın attığı golle 3-2 kazandı. Gol öncesinde yaşanan faul tartışması maça damga vurdu. Sabah Gazetesi Yazarı Ahmet Çakar, Rizespor-Galatasaray müsabakasını değerlendirdi ve hakem Ali Palabıyık'a sert sözlerle yüklendi. Çakar, "Rize'de Türk hakemliği adına kara bir gece yaşandı" ifadelerini kullandı. Öte yandan usta yazar, Fenerbahçe-Kasımpaşa mücadelesini kaleme aldı. İşte o yazı...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a sert sözler! "Türk hakemliği adına kara gece"

Ahmet Çakar: Rize'de Türk hakemliği adına kara bir gece yaşandı. 'Şu takım kollandı, bu takım kollandı' diye bakmayın. Bugün MHK patronu olsam Ali Palabıyık'a devre arasına kadar maç vermem.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a sert sözler! "Türk hakemliği adına kara gece"

İlk yarı Rize'nin golünden önce Berkan'a faul var. Formasından çekiliyor, Berkan geride kalıyor, topu kaybediyor ve o top gol oluyor. Palabıyık Ali'den tık yok... VAR'dan da tık yok. Aynı Berkan ikinci yarıda ceza sahasında topu kaptırıyor, o da Rizeli oyuncuyu çekip düşürüyor, haklı olarak penaltı ve kırmızı veriyor ama Berkan soruyor, "Ben çekildim vermedin, ben çektim verdin."

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a sert sözler! "Türk hakemliği adına kara gece"

Gelelim asıl fiyaskoya... 8 dakika uzatma vermiş, Rize arka arkaya 3 korner kullanmış, maç bitmiş hâlâ oynatıyor. Bu arada Rize, Galatasaray ceza sahası dışında faul kazanması gerekirken Ali faulü çalmıyor. Diagne alıp gidiyor, rakibinin suratını eliyle itip 2. faulünü yapıyor, sonra topla biraz daha gidiyor, Rize sol bekini boynundan tutup atıyor. Ortalıyor ve G.Saray'ın golü geliyor. Yani G.Saray'ın golünden önce en az 3 faul var. Sözüm ona VAR sistemi var. Yazıklar olsun.

Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a sert sözler! "Türk hakemliği adına kara gece"

FENERBAHÇE KASIMPAŞA MAÇI
"SIFIR HATAYLA YÖNETTİ"
Ahmet Çakar: Fenerbahçe, Kasımpaşa karşısında iyi oynamadı. Çok garip Vitor Pereira'nın yaratıcı değil, kaleye çabuk giden oyuncularla oynamak gibi bir arzusu var. İlk yarı Fenerbahçe skor avantajı yakaladı. Berisha vurdu, top Tarkan'ın ayağına çarptı, yükseklik kazandı ve gol oldu. Devre biterken de Gustavo ikinci golü attı. Ama bu yarıya baktığımızda Kasımpaşa rahat gelmeye başlamıştı.


Son dakika spor haberi: Ahmet Çakar'dan Çaykur Rizespor Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a sert sözler! "Türk hakemliği adına kara gece"

Çok net pozisyonları olmasa da Fenerbahçe'nin daha önceki maçlarında gördüğümüz rakibinin kafasını kaldırtmama özelliği azalmıştı. İkinci yarı çok kötüydü Fenerbahçe adına. Rakip Kasımpaşa her türlü geldi. Kendilerini umutlandıran golü de attılar ama puanı alamadılar. Aslında hafta içi oynanan Avrupa maçlarından sonra bu tür galibiyetler futbol kötü de olsa çok önemli. Sonuçta Fenerbahçe liderliği aldı ama futbolu sezon başındaki futbolu değil. Hakem Atilla Karaoğlan'ı çok beğendim. Sıfır hataya yakın maç yönetti. Kartlarını doğru kullandı. Başarılıydı.

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