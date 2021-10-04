‘Karakter koyduk’
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, takımın sahaya koyduğu karakterden memnun olduğunu söyledi. Terim, "Göztepe sonrası Marsilya'da 108 dakika oynayan bir Galatasaray vardı. Bittiği anda 72 saat var. 3. gün, bu takım için gerilimi yüksek bir maç oynadı. Aleyhine olabilecek her şeye rağmen 10 kişiyle 3-2 kazanıyorsa, bu takım ortaya bir karakter koymuş demektir. Bugün çok önemli sinyaller verdik. Galatasaray budur. Galatasaray reaksiyon gösterir, karakter koyar" diye konuştu.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:54