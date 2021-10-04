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Hakem tartışması!

Ç.Rize-Galatasaray maçına hakem Palabıyık ve VAR başındaki Bitigen damga vurdu. Bu ikili tuhaf kararlarıyla her iki tarafın tepkisini çekti

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Hakem tartışması!
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Galatasaray arasındaki mücadele öncesinde ortam gergindi. Oğulcan Çağlayan davası sebebiyle iki kulüp bir süredir karşılıklı söylemlerle birbirlerine yükleniyordu. Fatih Terim, gerginliği tırmandırmamak için Oğulcan'ı Rize kafilesine dahi almamıştı. Ancak karşılaşmada tansiyonu yükselten hakem Ali Palabıyık ve VAR başındaki Abdülkadir Bitigen oldu. Palabıyık verdiği kararlarla, Bitigen de maçı VAR başında 'sadece' takip etmesiyle iki tarafı da kızdırdı.

BU cümleyi her iki takımın taraftarı kurdu. Çaykur Rizespor'un attığı ilk golde Berkan Kutlu'ya 2 kez sert müdahale yapıldı. Hakem Ali Palabıyık çalmadı, VAR başındaki Abdülkadir Bitigen inceleme tavsiyesinde bulunmadı. 90+11'de Galatasaray Morutan ile bulduğu gol öncesi de Çaykur Rizespor cephesi Halil Dervioğlu ve Mbaye Diagne'nin fauller yaptığını öne sürdü. Hakem Ali Palabıyık yine düdük çalmadı. VAR da yine sessiz kaldı. Ali Palabıyık maç içinde de tutarsız kararlarıyla tepki çekti.
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