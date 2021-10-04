Hakem tartışması!

BU cümleyi her iki takımın taraftarı kurdu. Çaykur Rizespor'un attığı ilk golde Berkan Kutlu'ya 2 kez sert müdahale yapıldı. Hakem Ali Palabıyık çalmadı, VAR başındaki Abdülkadir Bitigen inceleme tavsiyesinde bulunmadı. 90+11'de Galatasaray Morutan ile bulduğu gol öncesi de Çaykur Rizespor cephesi Halil Dervioğlu ve Mbaye Diagne'nin fauller yaptığını öne sürdü. Hakem Ali Palabıyık yine düdük çalmadı. VAR da yine sessiz kaldı. Ali Palabıyık maç içinde de tutarsız kararlarıyla tepki çekti.
BU cümleyi her iki takımın taraftarı kurdu. Çaykur Rizespor'un attığı ilk golde Berkan Kutlu'ya 2 kez sert müdahale yapıldı. Hakem Ali Palabıyık çalmadı, VAR başındaki Abdülkadir Bitigen inceleme tavsiyesinde bulunmadı. 90+11'de Galatasaray Morutan ile bulduğu gol öncesi de Çaykur Rizespor cephesi Halil Dervioğlu ve Mbaye Diagne'nin fauller yaptığını öne sürdü. Hakem Ali Palabıyık yine düdük çalmadı. VAR da yine sessiz kaldı. Ali Palabıyık maç içinde de tutarsız kararlarıyla tepki çekti.