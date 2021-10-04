Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir maç oynadı. Sarı kırmızılılar, son 20 dakikasına mağlup girdiği mücadeleden son saniye golüyle galip ayrıldı.
Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir maç oynadı. Sarı kırmızılılar, son 20 dakikasına mağlup girdiği mücadeleden son saniye golüyle galip ayrıldı.
Cimbom'un bu zorlu karşılaşmasında öne çıkan isimlerden biri de Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı yıldız, dakikalar 5'i ve 75'i gösterdiğinde rakip ağları sarstı.
Maçın ardından Mısır'ın efsane golcülerinden Mido, bir TV kanalında Mohamed'in performansını yorumladı. Mido, konuşmasında Mohamed'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o açıklamalar...
"Mostafa Mohamed'in bu dönüşü, Mohamed Salah'ın performansının yükselmesi kadar önemli. Çünkü Mostafa Mohamed'in bu dönüşe ihtiyacı vardı.
Kısa süre öncesine kadar Fatih Terim'in planları arasında değildi. Hatta ona bir daha şans vermeyeceğini düşünüyorduk. Bu nedenle geriye dönüp iki gol atması, onun açısından çok iyi oldu. Aslında bu geri dönüş onun 'Açlıktan ölmeye başladığı' anlamına geliyor.
"O MISIR'IN HAYALİNİ KURDUĞU FORVET"
Mostafa Mohamed, Mısır'ın uzun zamandır hayalini kurduğu forvet. Umarım yaşadığı son 6 aydan ders çıkarır ve geleceği için elinden gelen her şeyi yapar."