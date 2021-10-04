Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

" Mostafa Mohamed 'in bu dönüşü, Mohamed Salah'ın performansının yükselmesi kadar önemli. Çünkü Mostafa Mohamed'in bu dönüşe ihtiyacı vardı.

Kısa süre öncesine kadar Fatih Terim'in planları arasında değildi. Hatta ona bir daha şans vermeyeceğini düşünüyorduk. Bu nedenle geriye dönüp iki gol atması, onun açısından çok iyi oldu. Aslında bu geri dönüş onun 'Açlıktan ölmeye başladığı' anlamına geliyor.