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Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılılar, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olurken, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrıldı. Galatasaraylı Mohamed, mücalede 2 gol kaydederek galibiyetin mimarlarından biri oldu. Maç sonrası Mısır'ın efsane golcülerinden Mido, ülkesinin TV kanalında maçı yorumladı. Mido yaptığı konuşmada, Mostafa Mohamed'e övgüler yağdırdı. İşte o sözler... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER) | GS haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 09:38
Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelirken, hafızalardan kolay kolay silinmeyecek bir maç oynadı. Sarı kırmızılılar, son 20 dakikasına mağlup girdiği mücadeleden son saniye golüyle galip ayrıldı.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

Cimbom'un bu zorlu karşılaşmasında öne çıkan isimlerden biri de Mostafa Mohamed oldu. Mısırlı yıldız, dakikalar 5'i ve 75'i gösterdiğinde rakip ağları sarstı.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

Maçın ardından Mısır'ın efsane golcülerinden Mido, bir TV kanalında Mohamed'in performansını yorumladı. Mido, konuşmasında Mohamed'in performansından övgü dolu sözlerle bahsetti. İşte o açıklamalar...

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

"Mostafa Mohamed'in bu dönüşü, Mohamed Salah'ın performansının yükselmesi kadar önemli. Çünkü Mostafa Mohamed'in bu dönüşe ihtiyacı vardı.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

Kısa süre öncesine kadar Fatih Terim'in planları arasında değildi. Hatta ona bir daha şans vermeyeceğini düşünüyorduk. Bu nedenle geriye dönüp iki gol atması, onun açısından çok iyi oldu. Aslında bu geri dönüş onun 'Açlıktan ölmeye başladığı' anlamına geliyor.

Galatasaraylı Mostafa Mohamed'e Rizespor maçı sonrası efsane isimden övgüler! "O Mısır'ın hayalini kurduğu golcü"

"O MISIR'IN HAYALİNİ KURDUĞU FORVET"
Mostafa Mohamed, Mısır'ın uzun zamandır hayalini kurduğu forvet. Umarım yaşadığı son 6 aydan ders çıkarır ve geleceği için elinden gelen her şeyi yapar."

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