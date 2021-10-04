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GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde bulduğu golle 3-2 mağlup ederken mücadele sonrası hakem kararları sıkça tartışıldı. Spor yazarları da bu maçı çarpıcı sözlerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 08:00
GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

SERKAN KORKMAZ - TARİHİ FİNAL

Mostafa Mohamed geç de olsa onbirde yer buldu ve gollerini attı. Hep söyledim; "Galatasaray'ın birinci golcüsü Mohamed" diye ama onu esasen Marsilya'da sahada bekliyordum. İki deneyimli isim; Feghouli ve Babel de aynı anda sahadaydı. Bu tercihler sadece bir rotasyon tezahürü değildi sanki. Fatih hoca bu üçlüye "lig sonuncusuyla oynayacağımız bu maçı kazandırın da birlikte temiz bir sayfa açalım" diyordu adeta.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Rize'nin Fin golcüsü Joel'in iki golüyle 2-1 yenik duruma düşülmesiyle bir anda sarı-kırmızıların psikolojisi darmadağın oldu. Misal; "top çıktı, çıkmadı" itirazından sarı kart gören Muslera, yine vahim bir hataya imza atarak, topa sinirle vurduğunda neredeyse ikinci sarı karttan atılıyordu. Uruguaylı için -çok geç olmadan- profesyonel destek şart bence. Onun bile kredisi "sınırsız" değil artık.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Taylan ile Berkan'ın Marsilya'da birlikte oynamaları ne kadar doğruysa, Rize'de oynamaları o denli yanlıştı. İlk yarı rakibin kaleyi tutan iki şutu ve iki de golü vardı. Ev sahibinin ikinci golünden önce Berkan'a yapılan faulün es geçildiğini düşünüyorum. Sarı-kırmızılılar, lig sonuncusu ile oynarken, hakemler baskı altındayken ve iki takımın arası bu denli gerginken, işi VAR'a, hakemin inisiyatifine bırakmayacak bir performans sergileyebilmeliydi.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Avrupa yorgunluğu, rotasyon, yağmur, hakem vb. bahaneler şu kadronun arkasına sığınılamayacak kadar küçük detaylar. 46'ncı dakikada Ömer ve Halil girip, Van Aanholt ve Taylan çıkınca formasyon 4-2-4'e döndü. Galatasaray titreyip kendine gelmişti. Çok net pozisyonlar aradı ardına kaçarken, son dakikalar maçı izleyen herkes için büyük gerilime sahne oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Hele hele; Berkan'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonda Boldrin penaltıyı auta atmasının ardından kalan dakikalarda maç tüm ülkeye büyük gerilim pompaladı. Son saniyede galibiyete çok yaklaşan Rize yıllarca tartışılacak bir golle Galatasaray'a boyun eğdi. Maçın finali futbol tarihimizin en şok finallerinden birine sahne oldu. Öyle ki; yıllarca konuşulacak.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

LEVENT TÜZEMEN - DIAGNE'YE GÜVENİN

Galatasaray, 5. dakikada öne geçtiği lig sonuncusu Rizespor'dan 8 dakika içinde arka arkaya 2 gol yiyorsa ve Muslera ile Berkan'ın ortaklaşa yaptığı pas hatası sonucu Rize kazandığı penaltıyı Boldrin ile dışarı atıyorsa ve 100. dakikada Diagne'nin hazırladığı pozisyon sonrası Morutan'ın attığı golle 3 puan kazanılıyorsa bu durum ancak Napolyon'un şu sözüyle anlatılır: "Şansı olanın horozu da yumurtlar."

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

Galatasaray'ın kazanmasına rağmen deplasmanlardaki tutum ve dengesiz oyunlarının bence temel nedenleri var:

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

1- Oyuncuların kalitesi maçı tutmaya, kontrol etmeye ve oyuna hakim olmaya yetmiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

2- Galatasaray'ın taktik anlayışında ciddi bir eksiklik var. Çünkü oyuncular sık pas ve pozisyon hatası yapıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

3- Fatih Terim'in rotasyona dayalı tercih ettiği oyuncular maalesef takım uyumuna ayak uyduramıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

4- Eğer Galatasaray pozisyona giriyor ve final vuruşlarında golü atamıyorsa oyuncu becerisinde sorun vardır.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

5- İki gol atmasına rağmen Mustafa'nın kaçırdığı kolay goller santrfor kimliğiyle bağdaşmıyor. Özellikle müthiş tekniğine, kolay adam geçme becerisine ve üstelik vücudunu akıllı kullanmasına rağmen son vuruşlarında isabetli olamıyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

6- Berkan çok çalışan ve çok koşan bir oyuncu. Ancak futbol aklı orta alanı yönetmeye yetmiyor. Sadece sol ayağını kullanıyor, rakiple girdiği ikili mücadeleleri kazanamıyor. Çok top kaybı yapıyor ve en önemlisi final pası atamadığı gibi isabetli şut da kullanamıyor. Gol atmayan orta saha oyuncusu olmaz.

GALATASARAY HABERLERİ - Spor yazarları Rizespor-Galatasaray maçını yorumladı

7- Her maçta rakip oyuncular en ufak temasta abartılı davranıp faul alıyor. Galatasaraylı oyuncular dirsek yiyor, itiliyor, darbeye maruz kalıyor ve hepsi "Kibarsaray" oyuncusu gibi sessiz kalıyor. Fatih Terim'e bir uyarım var; Diagne'ye güven ve daha fazla forma şansı ver. Oyuna da bu kadar geç girmemeli.

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