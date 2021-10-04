Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maç öncesi, iki kulüp arasında transferi gerginliğe neden olan Oğulcan Çağlayan'ın Rize'ye götürülmeme kararı çok konuşulmuştu. Oyuncunun sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer almama nedeni belli oldu. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 10:14 Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 10:16
GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesi en çok konuşulan konulardan biri de Oğulcan Çağlayan'ın kadroda olmayışıydı.

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

Yıldız futbolcunun transferi konusunda iki kulüp karşı karşıya gelmiş ve ortam gerilmişti. Rize'ye gerginlik olmasın diye getirilmediği düşünülen Oğulcan Çağlayan'la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

Sabah'ta yer alan habere göre nişanlı olan Oğulcan'ın yarın evleneceği ve düğün hazırlıkları nedeniyle Denizli'ye gittiği öğrenildi. Rizespor taraftarı ise maçta "Oğulcan neredesin?" diye tezahürat yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

Rizespor ile sözleşmesini feshedip Galatasaray'a gelen Oğulcan'ın transferi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp, tazminat ödemişti.

GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

'GÜLEN YÜZ' İFADESİ PAYLAŞTI

Galatasaray, Oğulcan transferi nedeniyle gerginlik yaşadığı Çaykur Rizespor Kulübü'nü mağlup ettikleri maçtan sonra sosyal medyada, "Aslanlarımız, lig sonuncusu Çaykur Rizespor karşısında 3 puanı 3 golle kazanıyor!" mesajını yazdı, ardından da "Şimdi çay saati" paylaşımı yaptı. Oğulcan da gülen surat ifadesi paylaştı.

SON DAKİKA