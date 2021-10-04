GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'ın Rize deplasmanına götürülmeme nedeni ortaya çıktı!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 mağlup etti. Karşılaşma öncesi en çok konuşulan konulardan biri de Oğulcan Çağlayan'ın kadroda olmayışıydı.

Yıldız futbolcunun transferi konusunda iki kulüp karşı karşıya gelmiş ve ortam gerilmişti. Rize'ye gerginlik olmasın diye getirilmediği düşünülen Oğulcan Çağlayan'la ilgili ilginç bir detay ortaya çıktı.