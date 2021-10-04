GALATASARAY HABERLERİ - Oğulcan Çağlayan'dan Çaykur Rizespor maçı sonrası olay paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u maçın son anlarında Rumen futbolcusu Morutan'ın attığı golle 3-2 mağlup etti. Mücadele sonrası, transferi nedeniyle iki kulübün gerginlik yaşadığı Oğulcan Çağlayan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Yıldız futbolcu, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabı üzerinden "Gülücük" ifadesi paylaştı. Bu paylaşım yüzbinlerce etkileşim aldı.

Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor ile sözleşmesini feshedip Galatasaray'a gelen Oğulcan'ın, transferi nedeniyle sarı-kırmızılı kulüp tazminat ödemişti.