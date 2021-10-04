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GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den Rizespor maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Son dakika Galatasaray haberleri... Süper Lig'de Galatasaray'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-2 yendiği maçta son golün asistini yapan Mbaye Diagne'den mücadele sonrası dikkat çeken bir paylaşım geldi. (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 09:38
GALATASARAY HABERLERİ - Mbaye Diagne'den Rizespor maçı sonrası dikkat çeken paylaşım!

Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor'u son saniyelerde attığı golle 3-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımda maçın uzatma dakikalarında oyuna giren Mbaye Diagne, Morutan'ın attığı galibiyet golünde asisti yapan isimdi...

Senegalli golcü, atılan golün ardından sevinç gösterisinde bulunmadı ve maç sonu dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Diagne sosyal medya hesabından paylaştığı gönderide, "Ne desem bilemedim. 3 puan, böyle devam edelim" ifadelerini kullandı.


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