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Babel vasatı aşamadı

Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Ryan Babel, Çaykur Rizespor deplasmanında 11'deydi. Fatih Terim'in güvenerek forma verdiği Hollandalı kanat oyuncusu yine vasatı aşamadı. Hücumda meşin yuvarlağı iyi koruyan tecrübeli futbolcu pas tercihlerinde ise doğruyu bulamadı. Maç sonu Terim onu uzun süre övdü.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2021 Pazartesi 06:50
Babel vasatı aşamadı
Galatasaray'da eleştirilerin odağındaki Ryan Babel, Çaykur Rizespor deplasmanında 11'deydi. Fatih Terim'in güvenerek forma verdiği Hollandalı kanat oyuncusu yine vasatı aşamadı. Hücumda meşin yuvarlağı iyi koruyan tecrübeli futbolcu pas tercihlerinde ise doğruyu bulamadı. Maç sonu Terim onu uzun süre övdü.
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