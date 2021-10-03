Haberler Galatasaray Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rizespor maçı sonrası flaş paylaşım!

Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rizespor maçı sonrası flaş paylaşım!

Son dakika spor haberi: Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşı karşıya gelen Galatasaray mücadeleden 3-2 galip ayrılarak önemli bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 86. dakikada 10 kişi kalan Aslan, 90+11. dakikada Morutan'ın ayağından bulduğu golle tarihi bir galibiyet aldı. Galatasaray'da Başkan Burak Elmas, Çaykur Rizespor maçı sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 21:44 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2021 Pazar 22:06
Son dakika spor haberi: Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan Rizespor maçı sonrası flaş paylaşım!

Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Galatasaray maçı büyük bir heyecana sahne oldu. 5 gollü müthiş maçı 3-2 kazanan sarı-kırmızılılar kritik bir 3 puanı hanesine yazdırdı. 86. dakikada Berkan Kutlu'nun kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Aslan, 90+11. dakikada Morutan'ın attığı golle önemli bir galibiyet aldı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Elmas paylaşımında "Mücadelesinin bedeli ne olursa olsun sporda rekabeti sahaya indirmekte kararlıyız." ifadelerini kullandı.


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